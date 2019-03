Producţia de miere de albine, în scădere. Prisăcari din toată ţara au participat la un forum al apicultorilor

Pesticidele şi vremea nefavorabilă au omorât o parte din albine, ceea ce a provocat, anul trecut, scăderea producţiei de miere cu 1.000 de tone. Problemele din domeniu au fost discutate la un forum al apicultorilor, la care au venit peste 200 de prisăcari din toată ţara.



Ion Meleştean din Ştefan Vodă spune că a crescut printre stupi pentru că de când se ţine minte el familia sa gestionează şi o mică afacere în domeniul apicol. Îndeletnicirea bărbatului de 34 de ani devine tot mai complicată.



"Albina moare, piere din cauza că sunt stropiţi copacii, livezile din jur. Anul acesta am depistat această problemă, eu nu ştiam. La mine au fost foarte multe pierderi la ieşirea din iarnă", a explicat Ion Meleştean, apicultor.



Problemele apicultorilor, deocamdată, nu-i privesc pe intermediari. Companiile exportatoare de miere afirmă că afacerile merg bine şi că de la an la an cuceresc noi pieţe de desfacere. În 2017, de exemplu, mierea moldovenească a ajuns tocmai în Oman.



Totuşi, principala piață de desfacere este Uniunea Europeană, unde preţurile variază între doi şi patru euro, în funcţie tipul mierii.



"În ţările CSI nu a fost exportat nici un kilogram. Piaţa principala care exportăm noi este Germania, Franţa, România, Polonia. Un concurent mare care a apărut acum doi ani de zile este Ucraina, noi producem în jur de şase mii de tone, dar ei produc în jur de 60 -80 de mii de tone anual", a declarat Ion Maxim, preşedintele Asociaţiei Naţională a Apicultorilor din Moldova.



Prezent la eveniment, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc a spus că apicultura este un domeniu profitabil.



"Acest domeniu cu adevărat este unul comeptitiv şi eficient. Este un domeniu cu care îţi poţi răscumpăra investiţia practic în doi ani de activitate", a punctat Nicolae Ciubuc.



Potrivit statisticilor, în 2018 au fost produse aproximativ cinci mii tone de miere, dintre care 2700 au fost exportate.

În Republica Moldova sunt înregistraţi peste 6.800 de apicultori.