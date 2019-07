Producătorul filmului "The Wolf of Wall Street", pus sub acuzare pentru spălare de bani

Riza Aziz, un producător al filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani în cadrul unei anchete care vizează un scandal de corupţie de mai multe miliarde de dolari, sumă provenind dintr-un fond de stat din Malaysia, potrivit Reuters.

Riza Aziz, care este şi fiul vitreg al fostului premier al Malaysiei, este cofondatorul companiei de producţie de film Red Granite Pictures, ce a realizat lungmetrajul nominalizat la Oscar "Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street", dar şi "Daddy's Home" şi "Dumb and Dumber To".