Producătorii de struguri au început să îşi vândă recolta din acest an la vinăriile din ţară

Producătorii de struguri din oraşul Nisporeni au început să vândă recolta de struguri la vinăria locală. Oamenii spun că, deşi recolta este bună, preţul de cumpărare este foarte mic. Potrivit lor, un kilogram de struguri se vindea cu şase lei acum un an, în timp ce în prezent un kilogram costă patru lei.''Adică, anul trecut a fost poama şase lei, în acest an totul s-a scumpit, numai producţia a căzut. Nu pot să îmi explic lucrul ăsta. Totul s-a scumpit, chimicalele s-au scumpit, motorina s-a scumpit, ziua de lucru tot s-a scumpit, iar când dăm să vindem poama, gata. '', a spus ALEXANDRU RĂZLOG producător de struguri din Vărzăreşti, Nisporeni.''Ar trebui să coste cel puţin zece lei, cel puţin zece lei după câtă muncă depune omul. Cât necaz, după ce s-a scumpit totul. Am zece oameni la cules struguri şi trebuie să le plătesc câte 200 - 300 de lei pe zi. Iată trebuie să plătesc transportul câte o mie de lei omul, că el nu merge degeaba, motorina s-a scumpit şi la ce ajungem? '', constată NICOLAE COŞERU, producător de struguri din Vărzăreşti, Nisporeni.'' După munca şi cheltuielile şi stropitul care a fost şi care s-au mai scumpit cu o sută de procente, trebuia să fie şase, şapte lei, măcar ca anul trecut, nu mai puţin de atât, având în vedere cheltuielile pentru motorină. '', a remarcat MIHAI PROFIRE, producător de struguri din Nisporeni.''Ei ne cumpără marfa cum vor ei, dar noi nu avem niciun drept să le spunem de ce ne dau patru lei, să ne dea cinci lei. Venim ca proştii şi o dăm şi gata, că nu avem ce face, altă soluţie nu avem. ''Am solicitat o reacţie din partea administraţiei fabricii din Nisporeni. Directorul acesteia, Valentin Butnaru, susţine că multe vinării din ţară cumpără struguri cu patru lei kilogramul şi dă asigurări că este gata să cumpere toţi strugurii de la producători locali.Iar reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri spun că preţul strugurilor variază în funcţie de soi, iar cele mai solicitate sunt Viorica, Feteasca Neagră şi cea Albă.''Cu regret, preţurile sunt mai joase, însă există soiuri pentru care vinificatorii achită şi câte şase, şapte, opt lei. Unii plătesc şi câte opt, nouă, până la zece lei, iar alte soiuri, care sunt mai puţin solicitate, sunt achitate la preţ de patru, 4,5 lei. Mai ales alea albe, care sunt în toiul recoltării. '', a spus GHEORGHE GABERI, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri.De asemenea, specialiştii mai spun că preţul mic al strugurilor în acest an ar fi cauzat şi de faptul că vinăriile s-au pomenit cu rezerve de vin încă de anul trecut, iar din acest motiv cumpără şi mai puţini struguri. Potrivit Oficiului Național al Viei și Vinului, în Moldova sunt 72 de mii de hectare de vii.