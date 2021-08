Producătorii de mere sunt disperați: Avem roadă, dar n-avem unde o vinde

Nu au scăpat de probleme în acest an nici producătorii de mere! Oamenii se plâng că, deşi recolta este bogată, preţul cu care trebuie să vândă fructele este unul de nimic. Constantin Palaiciuc din Orhei, are o livadă de mere care se întinde pe 30 de hectare în satul Bulăieşti, raionul Orhei.

Producătorul spune că preţul fructelor a scăzut drastic, iar dacă anul trecut acesta vindea un kilogram de mere cu 12 lei, în acest an, acelaşi sort de mere este vândut la fabrica de conservare din Orhei cu doar un leu şi 20 de bani. De vină ar fi faptul că exportul în Rusia nu mai merge, iar intermediarii nu vor să dea mai mult de trei lei pentru un kilogram de fructe.

''Roadă este în acest an, slava Domnului, e bună. ''



Constantin Palaiciuc are livezi de mere de 10 ani. Acesta povesteşte că a investit câteva milioane de lei în acest an pentru a-şi asigura recolta, iar de pe cele 30 de hectare bărbatul se aşteaptă la 500 de tone de fructe. Cu toate acestea, producătorul spune că nu are unde să le vândă nici la noi în ţară, dar nici pentru export nu sunt solicitate.



''Au rămas şi mere încă de anul trecut. În Moldova au rămas merele de iarnă în frigidere. Cumpărătorii ne informează că au rămas încă de anul trecut mere, asta e prima problemă, a doua este că în Rusia au merele lor'', spune Constantin Palaiciuc, producător de mere.



Producătorul spune că chiar dacă recolta este bogată, iar merele sunt sănătoase, intermediarii nu cumpără mai mult de două tone de mere.



''Preţul lor este de 2 lei 50, 3 lei. Au venit vreo 10 potenţiali cumpărători, i-am sunat şi le-am spus : '' Veniţi, uitaţi-vă'' oamenii au venit, alţii în genere au spus că în acest an să exportezi merele este fără perspectivă. Îi întrebăm : '' Da-ţi-le la alţii'' Nu, nu merg la noi, în Chişinău totul e ocupat, nu sunt cumpărători, oamenii au plecat la muncă peste hotare. ''



Producătorul mai spune că în acest an nu mai are speranţe să-şi recupereze nici măcar o mică parte din investiţiile în livada cu mere. Iar singura soluţie ca fructele să nu fie aruncate este să le dea la o fabrică de conserve la un preţ aproape de două ori mai mic decât valoarea lor.



Constantin Palaiciuc a angajat şi 30 de zilieri pentru a culege merele. În acest an, fructele nu vor ajunge pe tarabe, ci la fabrica de conserve la doar un leu şi 20 de bani pentru un kilogram. Altfel, merele ar putea să putrezească pe pomi.



Zilierii spun că muncesc de dimineaţă până seara pentru a culege merele, iar pentru o zi de muncă primesc 250 de lei.



'' Recolta este bună, strângem merele, ne chinuim, dar nu ştim unde o să ajungă şi ce va fi... ''



'' Este destul de muncă, totul este bine... ''



Directorul Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi, spune că anul trecut, preţul merelor era mai mare pentru că recolta era mai mică, iar acum sunt solicitate alte fructe de sezon, precum prunele, caisele sau piersicile.



În ţara noastră sunt 52 de mii de hectare de livezi cu mere, iar recolta anuală este de aproximativ 500 de mii de tone de fructe.