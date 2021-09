Producătorii de fructe spun că nu îşi pot acoperi investiţiile, fiind nevoiți să-și vândă roada la prețuri minime

Nicolae Corcimari are o livadă cu mere de cinci hectare în raionul Donduşeni. Producătorul spune că se aştepta să comercializeze fructele cu circa 15 lei kilogramul, dar este nevoit să le vândă la o fabrică de conserve cu doar un leu şi 20 de bani.„E dureros faptul să dai aşa roadă la procesare, la suc. Măcar cât de cât am vrut şi noi cu un preţ mai redus cum a fost anii precedenţi, dar avem ceea ce avem. Eu sunt supărat că am muncit un an de zile şi am ceea ce am şi am investit nu numai am muncit, dar şi am investit.", a spus Nicolae Corcimari.Din cauză că nu-şi poate acoperi investiţiile, bărbatul a ajuns la limita disperării şi se gândeşte să-şi distrugă livada.„Motivul este că şi pe parcurs nu văd viitor la roada noastră. Am tras nădejdea că au fost ani în care România ne lua merele la suc la un preţ bun, să zicem, 3 lei 20 de bani, 3 lei şi 80 de bani.”, și-a exprimat îngrijorarea producătorul.Acesta mai spune că preţul mic de comercializare i-a afectat considerabil bugetul. Mai mult, el remunerează peste 20 de zilieri cu 250 de lei."Muncitorii vor cât mai mult că îşi socoate copeica lui şi ţi-o socoate şi a ta şi el vrea cât mai mult să primească. De unde eu pot să-i plătesc mai mult când eu nu am de unde, dar treabă trebuie să facă?", a spus Nicolae Corcimari.În aceeaşi situaţie s-a pomenit şi un producător de prune din satul Colicăuţi, raionul Briceni. Veaceslav Lavric susţine că întreaga lui muncă a fost în zadar.„Ne confruntăm că nu avem cui o vinde, nici cu doi lei la ţuică nu vin să o ia, nu sunt maşini, nu au saci, nu ai cui realiza pruna.”, a spus Veaceslav Lavric, producător de prune.Mai mult, agricultorilor le este frică de faptul că anul viitor vor trebui să ia credite pentru îngrijirea livezilor.„Toţi promit că or să ajute producătorii, dar ei îşi bat joc de lume. În Europa dau câte o mie de euro la agricultori, dar aici aşteaptă şi impozite să achiţi pe pământ, de unde să le plătim noi? Să mă duc la bancă să împrumut? Cu ce o să lucrez eu la anul?”, și-a exprimat indignarea Veaceslav Lavric.Potrivit reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, producătorii sunt liberi să-şi aleagă partenerii, precum şi unde vor să-şi vândă roada. Aceştia ar trebui să-şi planifice direcţiile pentru prelucrare, consum intern şi export ale produselor. Totodată, Ministerul îi îndeamnă să participe regulat la iarmaroacele din ţară.