Producătorii autohtoni au început să exporte primele caise moldoveneşti. Recolta a fost afectată de ploi

Iurie Ţurcan administrează opt hectare de livadă unde are patru soiuri de caise. Primele fructe au fost culese acum o săptămână."Am avut o perioadă mai dificilă, a fost frig, nu am avut temperaturi optime în perioada lunii mai din cauza dată avem o întârziere la recoltare. Nu este calibrul, mărimea fructului pe care am dorit-o noi din cauza frigului şi precipitaţiilor care le-am avut", a declarat Iurie Ţurcan."La momentul actual, din cauza ploilor suferă şi gustul din considerent că nu îşi are dulceaţa, nu s-a acumulat dulceaţa necesară de la soare. Din cauza ploilor excesive începe a se strica fructul, apare pata neagră pe dânsul", a spus Iurie Țurcan, administrator."Pentru Federaţia Rusă fructele se cer să fie mai coapte, mai roşii, pentru Uniunea Europeană puţin mai verzi", a spus Iurie Țurcan.Iar riscurile pentru recoltă nu au trecut: o ploaie cu grindină ar putea distruge totul în zece minute.