Procurorul general Alexandr Stoianoglo a oferit noi detalii despre furtul miliardului

Dosarul privind furtul miliardului ar conține informații care nu au ajuns până acum în spațiul public, iar unii beneficiari nu ar fi figurat în anchetă, chiar dacă ar exista probe împotriva lor. Despre acest lucru a anunțat procurorul general Alexandr Stoianoglo, care a declarat că ar exista dovezi care l-ar incrimina pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Mai mult, șeful procuraturii a anunțat despre revizuirea dosarului lui Veaceslav Platon, pe care-l consideră nevinovat.

În furtul miliardului au fost implicate patru grupuri de influenţă, fiecare conduse de Veaceslav Platon, Ilan Şor, Vlad Filat şi Vladimir Plahotniuc. Anunţul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă de către procurorul general Alexandr Stoianoglo. Potrivit lui Stoianoglo, Plahotniuc este şi unul din principalii beneficiari ai furtului miliardului, iar Veaceslav Platon a fost judecat pe nedrept. Astfel, lui Vlad Plahotniuc îi vor fi aduse trei capete de învinuire, iar în cazul lui Veaceslav Platon, Procuratura va cere revizuirea sentinţei primite.

Alexandr Stoianoglo a declarat că în furtul miliardului nu au fost implicate doar trei grupuri de influenţă, aşa cum s-a anunţat anterior în spaţiul public, ci patru.

"Vă reamintiţi de declaraţie potrivit căreia majoritatea oamenilor care se regăsesc în raportul "Kroll" sunt absolut oneşti? În fapt, s-a stabilit că în raportul "Kroll" se face trimitere la încă un grup de influenţă, grupul Plahotniuc despre care oficial nu se menţiona nicăieri", a declrat Stoianoglo.

Alexandr Stoianoglo a anunţat că lui Plahotniuc îi va fi înaintată învinuirea și se va cere extrădarea sa pentru a fi judecat în Moldova.

"Anume cetăţeanul Plahotniuc este beneficiarul banilor. În total, peste 100 de milioane de dolari americani. Suma a fost redirecţionată spre cumpărarea pachetului de acţiuni bănci, clădiri, compania de asigurare ASITO, Casa Modei, Hotelul Naţional. De asemenea, banii primiţi din creditele de la BEM erau utilizaţi de Plahotniuc în scopuri personale sau de către companiile afiliate acestuia pentru procurarea unui avion, achitarea curselor charter personale, dar şi ale persoanelor din anturajul acestuia", a mai spus procurorul general.

Avocaţii lui Vlad Plahotniuc nu au comentat, deocamdată, declaraţiile procurorului.

"Partea apărării nu are cum să comenteze aceste declaraţii. Este activitatea organului de drept, noi nu am fost înştiinţaţi despre nimic, nu am primit nicio ordonanţă. Respectiv, când vom primi oficial aceste acte, vom reveni cu un comentariu", a declarat Vladislav Roșca, avocatul lui Vlad Plahotniuc.

Stoianoglo a mai anunţat că Procuratura Generală va cere reexaminarea dosarului prin care Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari în dosarul BEM.

"Dosarul împotriva cetăţeanului Platon a fost falsificat în totalitate. Procuratura va iniţia procedura de revizuire a sentinţei primită de acesta şi va insista pe examinarea echitabilă a cauzei cu garantarea tuturor drepturilor procesuale ale acestuia, lucru de care anterior a fost privat", a anunţat Sotoianoglo.

Stoianoglo a mai anunţat şi că lui Ilan Şor îi va mai fi adusă o învinuire în dosarul privind frauda bancară, dar nu a dat mai multe detalii.

Apărătorii lui Ilan Şor au declarat că procurorul general s-a pripit atunci când a făcut aceste declaraţii.

"Noi, avocații lui Ilan Șor, considerăm că procurorul general, posibil, pripit a făcut aceste declarații și posibil că a fost indus în eroare de careva persoane. Are de înaintat învinuirea, lasă să înainteze. Sunt probe, lasă să prezinte, chiar dacă tu ieși în fața publicului, atunci prezentați probe", a declrat Aureliu Colenco, avocatul lui Ilan Șor.

După ce Banca de Economii, Banca Socială şi "Unibank" au falimentat, Banca Naţională a acordat credite în sumă de 13 miliarde de lei conform Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat. Ulterior, banii au fost convertiţi în datorie de stat, iar aceste instituţii financiare au fost lichidate.