Procurorul general, acuzat că a băgat la puşcărie doi businessmeni din cauza unei datorii. Stoianoglo: "Sunt nişte infractori" (VIDEO)

Doi oameni de afaceri din Comrat, Vitalie și Vasile Aladov, au fost condamnați, la finele anului trecut, la ani grei de închisoare pentru huliganism. Cei doi susțin că problemele lor au început după numirea lui Alexandr Stoianoglo la șefia Procuraturii Generale. Mărul discordiei sunt cca 2.000.000 de euro, sumă pe care ar datora-o familiei lor verișorul procurorului general, Serghei Stoianoglo, șef adjunct de direcție în administrația autonomiei găgăuze, informează anticoruptie.md.

Alexandr și Serghei Stoianoglo resping acuzațiile și spun că frații Aladov sunt niște infractori. Pe de altă parte, felul cum a fost instrumentat dosarul fraților Aladov ridică semne de întrebare.

Gheorghe Aladov, tatăl celor doi businessmeni încarcerați a declarat pentru portalul anticoruptie.md că este rudă îndepărtată cu familia Stoianoglo, că erau în relații bune și chiar au avut o afacere comună. „Aduceam alcool etilic de la firma Sherif din Tiraspol. Alexandr Stoianoglo știa și ne proteja în măsura posibilităților. El mi-a garantat personal că ne vor fi restituiți banii. Dar la fel ca și Serghei, a procedat foarte urât cu noi”, ne-a declarat Gheorghe Aladov. Acesta ne-a prezentat și câteva contracte de reeșalonare a datoriilor, semnat de el și Serghei Stoianoglo.

Datoria pretinsă de către familia Aladov pare să nu fie singura pe care ar avea-o funcționarul. Agricultorii din satul Burlacu, raionul Cahul s-au plâns în repetate rânduri că au vândut roada de struguri fabricii lui Stoianoglo, dar nu au primit niciun ban. Datoria față de furnizorii de struguri depășește suma de 650 de mii de lei. Totodată, presa găgăuză anunța toamna trecută că firmele lui Stoianoglo datorează bugetului local peste 400.000 de lei.



Serghei Stoianoglo respinge acuzațiile familiei Aladov și susține că a achitat datoria, iar vărul său nu are nicio atribuție. „De unde au luat ei cifra de 2.000.000? E o sumă inventată. A fost un împrumut, dar am întors totul până la ultimul bănuț. Aladovii sunt oameni foarte răi, nici nu știu cum îi ține pământul. Iar Alexandr Stoianoglo este cel mai cinstit găgăuz din lume. Nu am întâlnit om mai onest”, ne-a declarat funcționarul de la Comrat.



Jurnaliştii de la anticoruptie.md au adresat câteva întrebări lui Alexandr Stoianoglo legate de cazul fraților Aladov și învinuirile aduse de aceștia.

Răspunsul însă a venit la puțin timp după ce instanța din Comrat i-a condamnat pe cei doi oameni de afaceri. Alexandr Stoianoglo a refuzat să răspundă la celelalte întrebări, invocând că „Procuratura, inclusiv conducerea ei, nu comentează zvonuri, bârfe, declarații politice și alte forme de manifestări ale libertății de exprimare”. În același timp, Procuratura Generală a atras atenția asupra „responsabilității pentru veridicitatea informațiilor diseminate, precum și procedurilor prevăzute de legislație cu privire la modul de sesizare a organelor de drept despre săvârșirea infracțiunilor, prezentarea probelor și verificarea lor”.