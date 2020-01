Procurorul Eugeniu Rurac, care a investigat mai multe dosare de rezonanţă, şi-a dat DEMISIA

Eugeniu Rurac, procuror din cadul Procuraturii Anticorupţie, care a instrumentat mai multe dosare de rezonanţă a demisionat din funcţie. Contactat telefonic de postul nostru de televiziune, Eugeniu Rurac ne-a spus că pleacă definitiv din acest domeniu, din motive personale.

"Sunt mai multe motive personale la care eu nu aş vrea să fac careva comentarii suplimentare. Unul dintre care este rugămintea soţiei mele care este însărcinată şi m-a rugat să-i acord mai mult timp. Este o decizie pe care am vrut să o iau de mai de mult şi am luat-o acum.

- Nu are legătură cu activitatea dumneavoastră profesională?

- Nu. Am demisionat din organele Procuraturii definitiv. Nu am planuri să mai activez într-o instituţie de stat", a declarat Rurac.



Eugeniu Rurac a ajuns în atenția opiniei publice anul trecut după ce a instrumentat mai multe cazuri de rezonanță. Printre aceste este dosarul fostului președinte al Curții Supreme de Justiție Ion Druţă, sau dosarul Metalferos, în care erau stabilite prejudicii de peste 200 de milioane de lei.

Tot Rurac a fost cel care a renunțat la învinuirea adusă actualei magistrate la Curtea Constituțională, Domnica Manole, judecată pentru pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri ilegale.

Eugeniu Rurac a gestionat și dosarul pe numele fostului deputat, Chiril Lucinschi, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare. Cererea de demisie a fost depusă pe 13 ianuarie şi va intra în vigoare la 29 ianuarie, chiar de ziua profesională a procurorilor.