Procurorii vor să verifice procesul penal pornit după imaginile în care Plahotniuc îi transmite o pungă neagră lui Dodon

Procurorii vor să verifice procesul penal pornit în baza imaginilor video în care fostul preşedinte al PDM, Vladimir Plahotniuc îi transmite o pungă neagră ex-preşedintelui ţării, Igor Dodon. Informaţia a fost confirmată de procurorul general interimar, Dumitru Robu, jurnaliştilor de la "Ziarul de Gardă".



Cazul a început să fie investigat de Procuratura Generală în 2020, în baza denunțurilor depuse de Andrei Năstase, Iurie Reniță şi Lilian Carp. Ulterior, procurorii au precizat că nu vor iniția un dosar penal deoarece este imposibil de determinat ce se afla în pungă. Igor Dodon a declarat anterior că imaginile video ar fi trucate. Acesta nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi un comentariu privind anunţul procurorului general interimar. Fostul preşedinte al ţării a scris pe reţele de socializare că este într-o vizită de lucru la Moscova, unde are întrevederi cu mai mulţi oameni de afaceri din Federaţia Rusă. Luni, 18 octombrie Igor Dodon a anunţat în cadrul unui briefing de presă că renunţă la funcţia de preşedinte al PSRM şi la mandatul de deputat. Acesta a declarat atunci că nu are nevoie de imunitate parlamentară.



"Nu mă tem de nimic, nu am de ce mă teme. Încă o să vedem care pe care. În momentul în care m-am dezis de mandatul de deputat, poftim. Vreţi să luptăm? Vreţi să începeţi dosare politice? Începeţi şi o să vă arăt cum se luptă. O să vedem la cine e mai tare caracterul", a spus preşedintele PSRM.



A doua zi după ce Dodon şi-a anunţat demisia, deputatul socialist Corneliu Furculiţă a declarat la un post privat de televiziune că unii procurori vor să se facă utili puterii şi că ar face presiuni asupra colegilor săi din formaţiune.



"Aceşti băieţi deştepţi au trecut la politic şi deja au început să şantajeze politicul cu intentarea cu dosare, cu materiale. Sunt singur sub această presiune, am simţit-o pe propria piele. Noi, opoziţia, ne vom uita foarte bine, şi foarte atent asupra proceselor ce se întâmplă acum în procuratură. Dacă vor urma acum acţiuni care vor fi îndeplinite cu încălcări evidente, ele vor fi asemănătoare răzbunării, şi nu vor fi nişte dosare veridice", a menţionat Corneliu Furculiţă.



Procurorul General interimar, Dumitru Robu nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta declaraţiile socialistului Furculiţă. Întâmplător sau nu, deputatul PAS Lilian Carp, care este şi autorul sesizării ce a dus la cercetarea penală a procurorului general Alexandr Stoianoglo, a declarat în plenul Parlamentului că aşteaptă răspunsuri în privinţa acestui proces penal la scurt timp după ce Robu a anunţat reluarea cercetărilor.

"În dosarul kuliok, este întrebată justiţia, ce se întâmplă acolo, se întâmplă exact ca în cântecul lui Vîsoţkii, doar că un pic parafrazat. Când era întrebat procurorul. Drug, şto v kulike, a v atvet tişina. Zavtra peredaş drugomu", a precizat Lilian Carp.

