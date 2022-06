Procurorii cer prelungirea arestului la domiciliu cu încă 30 de zile pentru Igor Dodon

Procurorii cer prelungirea arestului la domiciliu cu încă 30 de zile pentru fostul preşedinte al ţării, Igor Dodon. Acuzatorii au depus deja un demers în acest sens. Decizia urmează să fie luată în termen de cinci zile de magistraţii Judecătoriei Chişinău, cu sediul în sectorul Ciocana. Potrivit procurorilor, încă există risc ca Igor Dodon să influenţeze martorii, de accea este necesar ca el să rămână în arest la domiciliu.

"Au fost anexate audieri ale martorilor, examinări ale probelor materialelor care au fost ridicate, procese verbale efectuate suplimentar de la reţinere. Se acumulează probe în continuare, nu au fost finalizate acţiunile de urmărire penală, se lucrează, de asta şi am intervenit cu demers de prelungire a măsurii preventive", a declarat EUGENIA ZUBCO, procurorul de caz.



Unul dintre procurorii care instrumentează dosarul lui Igor Dodon a explicat la ce ilegalităţi ale fostului preşedinte se referă atunci când îl acuză de trădare de patrie.



"E vorba de acţiuni întreprinse de Igor Dodon în calitate de preşedinte împotriva integrităţii teritoriale şi suveranităţii Republicii Moldova.



- Vă referiţi la federalizare?



Procuror: Parţial da! "

Igor Dodon s-a prezentat la Procuratura Anticorupție împreună cu avocaţii. Dodon a declarat că tot ce s eîntâmplă reprezintă un show.



"Scopul este ca să facă show-uri. Încă de anul trecut când s-au început presiunile eu am spus că rămân în ţară, eu, soţia, copiii, aici este mormântul tatălui şi eu nu o să fug niciodată, dar ei încearcă să mă sperie."



Igor Dodon a comentat şi faptul că procurorii au pus-o sub învinuire şi pe soţia lui în acelaşi dosar, ca şi complice la îmbogăţire ilicită.



"Pentru ce mi-au pus soţia sub învinuire, că m-a sfătuit nu ştiu ce. I-au lipit ei toate activele care sunt pe diferiţi oameni, asta e bătaie de joc. "





Dodon este bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Igor Dodon califică învinuirile ce i se aduc nefondante, iar dosarul - unul politic. Fostul preşedinte riscă până la 20 de ani de închisoare dacă i se va demonstra vinovăţia. Pe 16 iunie, şi Galina Dodon, soţia fostului preşedinte al ţării Igor Dodon, a primit oficial statut de învinuit în dosarul în care este vizat soţul ei.