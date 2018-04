Procesul de pace din Columbia: ELN cere garanţii din partea Statelor Unite ale Americii

, scrie agerpres.ro. Într-un interviu acordat agenţiei franceze de presă, Pablo Beltran a explicat preocupările ELN acum după ce Quito, sediul negocierilor de la începerea lor în februarie 2017, a renunţat la rolul său de garant şi de gazdă a dialogului care vizează încetarea confruntării armate din Columbia ce durează de peste 50 de ani.Solicitarea de garanţii intervine într-un moment în care SUA caută să obţină extrădarea, pentru un presupus trafic de droguri, a unui fost negociator de pace al Forţelor Revoluţionare Armate din Columbia (FARC), puternica gherilă columbiană care a depus armele şi s-a transformat în partid politic, după ce a semnat un acord de pace istoric la sfârşitul lui 2016.Referindu-se la activitatea desfăşurată la Quito, Beltran a afirmat că ea a fost ''foarte productivă şi foarte importantă''.''Noi am redactat o scrisoare, cele două părţi (...), în care îi cerem guvernului ecuadorian să-şi reconsidere retragerea ca garant. Aceasta implică o întrerupere (a negocierilor). Am convenit să ne mutăm foarte repede, pentru a pierde cât mai puţin timp posibil (...) Sperăm să putem foarte repede să ne mutăm în ţara care va prelua cel de-al cincilea ciclu (de convorbiri). O parte a delegaţiei se deplasează în taberele noastre pentru consultări rapide şi cealaltă va rămâne în tranzit în Venezuela. Este o scurtă pauză de câteva zile'', a declarat Beltran.În ce priveşte noul sediul al convorbirilor, reprezentantul ELN a precizat că el nu a fost încă stabilit, dar că celelalte cinci ţări garante (Brazilia, Chile, Cuba, Norvegia şi Venezuela) s-au oferit să fie noul sediu. ''Suntem în consultări cu guvernul pentru a decide în care din cele cinci ţări se va relua cel de-al cincilea ciclu de convorbiri'', a precizat Beltran.Întrebat ce garanţii cere din partea SUA, Beltran a declarat: ''Există un factor important, şi acela este apropierea cu Columbia. Cu cât sunt mai aproape, cu atât mai mulţi oameni pot interacţiona cu echipa de negociere. Acesta este un parametru decisiv. Altul: SUA au decis să meargă împotriva procesului de pace în Columbia. Prin urmare, indiferent de ţara unde se instalează masa negocierilor, trebuie să existe acolo garanţii juridice pentru delegaţia ELN, deoarece, fără aceste garanţii, nu va exista linişte pentru a purta negocieri''.''Noi i-am trimis o scrisoare Procurorului general la Bogota, pentru a ne spune care sunt acuzaţiile reţinute împotriva noastră în Statele Unite, ce ar implica o viitoare extrădare a vreunui membru al delegaţiei ELN. Nu am primit răspuns'', a afirmat reprezentantul ELN.''În plus, când zboară un avion în care se află delegaţia ELN, trebuie gestionată situaţia privind autorizaţiile de zbor, ţară cu ţară. SUA sunt specialiste în a intercepta avioane în plin zbor şi a spune 'Veniţi să răspundeţi la o acuzaţie'', care până atunci nu era cunoscută nimănui'', a mai declarat Beltran.