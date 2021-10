Procesul de fermentare a vinului decurge lent, iar vinul se lasă aşteptat. Gospodarii dau vina pe temperaturile scăzute

Temperaturile scăzute din acest an le-au dat planurile peste cap gospodarilor. Pe motiv că toamna este răcoroasă, procesul de fermentare a vinului decurge foarte lent, așa că tulburelul se lasă așteptat.”Așteptăm… Așteptăm… Iată îl mai mestecăm. – Cât de des trebuie să-l mestecați? – Mă strădui să dau bobițele la fund. În vreo 2-3 ore, poate o jumătate de zi ele se ridică din nou, apoi iar le dai în jos.”Vitalie Guranda din satul Taraclia, raionul Căușeni, a cumpărat struguri pentru a-și face vin de casă. Bărbatul este nevoie însă să grăbească procesul de fermentare prin alte metode.”Poama s-a copt mai târziu și acum suntem nevoiți să-I punem drojdii de vin ca ea să fiarbă mai repejor. Special l-am pus la soare pentru că în timpul zile se încălzește și seara fierbe. El noaptea se răcește și ziua parcă șade, dar seara procesul se pornește din nou.”, a declarat Vitalie Guranda, locuitor al satului Taraclia, Căușeni.Gospodarul spune că o altă problemă e și faptul că strugurii nu sunt suficient de dulci.”Am măsurat zahărul și e foarte puțin, e undeva 16. Am să-I mai pun vreo 10 kilograme de zahăr ca să fie minim la 18. – Și cât vin o să aveți aici? – Aici din 550 de kilograme o să fie vreo 300 – 350 de litri de vin curat sperăm să fie.”Specialiștii afirmă că, în acest an, din cauza primăverii târzii, toate procese au întârziat cu câteva săptămâni.”Am ajuns în luna octombrie când din cauza secetei, butucul având nevoie de apă folosește apa din fruct, adică din struguri și atunci strugurii se stafidează, astfel se concentrează conținutul de zahăr”, a declarat Elizaveta Breahnă, director interimar al ONVV.Directorul interimar al Oficiului Național al Viei și Vinului mai spune că sunt câțiva pași prin care procesul de fermentare poate fi grăbit.”Pentru a porni fermentarea și să o menținem trebuie să adăpostim în beci mai călduros vasul cu vin sau boștină în fermentare. Deja depinde de volumul vasului am putea o parte s-o încălzim, dar nu la mai mult de 25 de grade și s-o aducem înapoi în boștină.”, a declarat Elizaveta Breahnă, director interimar, Oficiul Național al Viei și Vinului.În prezent, în Republica Moldova sunt în jur de 128 de mii de hectare de viţă de vie.