Problemele din căminele studenţeşti, discutate de ministrul Monica Babuc cu rectorii universităţilor din ţară

Foto: mecc.gov.md

Discuţii despre căminele studenţeşti a avut ministrul Monica Babuc, cu toţi rectorii universităţilor din ţară. Ultimii i-au spus şefei de la Educaţie că starea locurilor de cazare este satisfăcătoare. Până la condiţii aproape de cele europene mai e cale lungă, însă.



"Noi intervenim și pe parcursul anului de studii cu reparațiile, ne dorim sigur că o finanțare mult mai bună reieșind din fondurile disponibile pe care le avem, dar foarte bine ne dăm seama că este important de a investi și în infrastructura de cazare a studenților", a menţionat Viorel Bostan, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei.



"Permanent câte ceva s-a făcut în căminele noastre și în acest an nu este o excepție, poate pentru noi având și un colegiu în componența ASEM-ului am beneficiat de o finanțare destul de bună pentru reparații în căminele studențești și am făcut acest lucru", a precizat Grigore Belostecinic, rector a Universităţii de Studii Economice a Republicii Moldova.



Înainte de întrevederea cu rectorii, Ministrul Educaţiei a făcut câteva vizite inopinate la căminele din Capitală. A mers inclusiv în căminul în care a stat pe când era studentă.



"Pentru că am vizitat astăzi mai multe cămine ale mai multor instituţii, şi dincolo de lucrurile foarte bune care s-au produs, în mai multe dintre căminele studenţeşti am văzut şi probleme pe care le-am discutat cu colegii noştri rectori în sensul soluționării lor", a declarat Monica Babuc, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării.



În acest an, peste 4500 de studenţi au fost admiși în universităţile din ţară.