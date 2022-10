Probleme pentru Sheriff Tiraspol înainte de meciul cu Manchester United din Liga Europa

Probleme pentru Sheriff Tiraspol înainte de meciul de pe "Old Trafford" cu Manchester United din Liga Europa. Campioana Moldovei a pierdut la limită, scor 0-1, derby-ul cu Petrocub Hînceşti din cadrul etapei a 12-a din Super Liga naţională.

Căpitanul "leilor", Vladimir Ambros, a fost eroul echipei sale, după ce a reuşit să înscrie singurul gol al acestei partide în prelungirile primei reprize.

"Ne pare rău că nu am reuşit să câştigăm acest meci. O felicit pe Petrocub că şi-au dorit atât de mult să câştige acest meci. Am făcut o primă repriză slabă, în care nu prea ne-am creat ocazii. Ne pare foarte rău că am pierdut acest meci. S-a creat o atmosferă neplăcută înainte de meciul cu Manchester United. Nu am fost suficienţi de concentraţi. E greşeala mea", a spus STJEPAN TOMAS, antrenor Sheriff.

În urma acestei victorii, Petrocub care a acumulat 21 de puncte după 12 runde, rămâne pe locul doi în clasamentul Super Ligii şi s-a apropiat la şase puncte de liderul, Sheriff.

În această săptămână, formaţia din Tiraspol îşi va continua evoluţiile în Liga Europei. "Viespile" vor juca, joi, 27 octombrie, în direct, la CANAL 3, cu Manchester United. Meciul va începe la ora 22:00.

Într-o altă partidă din Super Ligă, Sfântul Gheorghe Suruceni a câştigat confruntarea pe teren propriu cu Milsami Orhei. "Sfinţii" s-au impus cu 1-0. Mihail Ştefan marcat în minutul 80 al partidei în urma unei centrări oferite de Vadim Paireli.

După aceste meci din etapa a 12-a din campionat, Sfântul Gheorghe este pe poziţia a treia cu 19 puncte iar pe patru este Milsami, care are cu trei puncte mai puţine decât echipa antrenată de Stanislav Luca.