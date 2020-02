Probleme mari pentru utilizatorii de Windows 10. Ce erori au fost raportate

Utilizatorii au reclamat că ultimele update-uri la Windows 10 au dus la o serie de probleme la Wi-Fi-ul şi în ceea ce priveşte încărcarea bateriei.

Update-urile Windows 10 sunt deja cât se poate de comune, Microsoft încercând astfel să optimizeze activitatea acestui sistem de operare atunci când primeşte din partea experţilor şi a clienţilor un feedback negativ legat de modul de funcţionare al unor funcţii. Ştirile din ultimii ani ne-au obişuit cu situaţia în care un nou update rezolvă o serie de probleme, dar reuşeşte să producă altele. Într-o situaţie asemănătoare par a se afla utilizatorii care au instalat update-ul opţional KB4532695 pentru versiunile Windows 10 1903 şi 1909, notează Win Central.

Utilizatorii care şi-au instalat acest update opţional au raportat o gamă largă de probleme printre care afectează sunetul, BSOD (Blue Screen Death), bootarea lentă şi probleme cu performanţele generale ale sistemului de operare. De asemenea, acest update pare a fi afectat, conform relatărilor unora dintre utilizatorii de Windows 10, încărcarea bateriilor, Wi-Fi-ul, restartarea dispozitivelor în stand by şi chiar eroarea de instalare 0x800f0988.

În ceea ce priveşte eroarea 0x800f0988, aceasta pare a fi una dintre cele mai profunde şi neplăcute erori aduse de către acest upate, unii dintre utilizatori arătându-se extrem de fustraţi de modul în care Microsoft a „rezolvat” problemele.

"O altă actualizare Windows care nu funcţionează, surprize, surprize. Da, am încercat WIndows Update Trouhoothooter şi nu a funcţionat şi sincer nu a rezolvat niciodată o problemă de actualizare. Am încercat să-l descărc manual şi să-l instalez şi tot nu am noroc. Nu provoacă nicio problemă, ci doar mă înnebuneşte atunci când o actualizare nu se instalează şi mă poate lăsa vulnerabil. Rulez Windows 10 Home - Versiunea 10.0.18363 Build 18363. Versiunea 10.0.18363.592 conform Ver CMD", a scris un utilizator supărat pe un forum.