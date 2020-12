Probleme la obținerea cetățeniei române. Unii moldoveni susţin că nu pot depune actele

Autorităţile din România nu ar accepta toate cererile de redobândire a cetățeniei depuse prin procură, deşi legea prevede această oportunitate. Asta spun unii moldoveni care, din cauza restricțiilor impuse pe timp de pandemie, au apelat la serviciile unui avocat să le depună dosarele.

Acum o lună şi jumătate, Lucia Granaci din satul Mileşti, raionul Nisporeni, a apelat la un avocat de peste Prut pentru a o ajuta să obţină cetăţenia română. Femeia care a revenit recent din Italia, acolo unde munceşte şi e stabilită cu traiul, spune că are mare nevoie de acest act pentru a se putea reangaja când va se va întoarce în străinătate.



"Mai înainte am încheiat un contract cu el, pentru a depune în locul meu. Nu mă puteam deplasa, dar şi din cauza cheltuielor", a declarat Lucia Granaci din satul Mileşti, raionul Nisporeni.



Recent, Lucia Granaci a fost anunţată că Autoritatea Națională pentru Cetățenie refuză să-i înregistreze cererea depusă de un avocat, împuternicit prin procură: "Acum stau fără nimic, cu dosarul în mână şi nu am unde-l depune, nici în Moldova şi nici în Bucureşti.



Ruslan Deleanu, preşedintele Institutului pentru Drepturile Civile Europene din România, care este şi avocatul Luciei Granaci, spune că în anii precedenţi ANC înregistra lunar în jur de 10 mii de cereri prin procură. În 2020, însă, numărul acestora a scăzut considerabil.



"Din 10 august şi până în prezent doar aproximativ o mie de cereri au fost înregistrate prin care oamenii şi-au exprimat intenţia în vederea înregistrării dosarelor cu procură", a declarat Ruslan Deleanu, preşedintele Institutului pentru Drepturile Civile Europene din România.



Avocatul mai spune că ANC încalcă prevederile Legii Cetăţeniei Române, care oferă această posibilitatea de a depune cererea prin procură, în cazuri temeinic justificate. Reprezentanţii instituţiei române l-ar fi informat că pandemia de COVID-19 nu reprezintă un motiv pentru a înregistra dosare prin procură. Potrivit lui Ruslan Deleanu, ANC poate fi acționată în judecată, dar asta nu e calea cea mai rapidă pentru moldoveni de a-şi face dreptate.



"Există şi organe superioare ANC-ului, însă sperăm că aceştia, măcar în al 12-lea ceas vor binevoi să înţeleagă actuala situaţie generată de pandemia Covid-19 şi să coboare la înţelegerea omului de rând", a precizat Ruslan Deleanu.

Autoritatea Română pentru Cetăţenie ne-a răspuns că cetăţenii moldoveni stabiliţi în străinătate pot depune solicitări de obţinere sau redobândire a cetăţeniei române la orice ambasadă sau oficiu consular al României din străinătate, nu neaparat prin procură în România, care e considerat un caz temeinic justificat. ANC mai precizează că în ultimii 10 ani au fost primite mai puţin de o mie de dosare prin procură. În privinţa avocatului Ruslan Deleanu, ANC subliniază că toate solicitările acestuia au fost respinse de instanţele din România ca inadmisibile.