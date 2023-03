Probleme globale, discutate la forumul de la Baku. La eveniment au participat sute de invitaţi, printre care și oficiali din Moldova

Azerbaijanul a crescut exporturile de gaze către Europa, în condițiile în care UE încearcă să își diminueze dependența de energia rusă ca urmare a invaziei Ucrainei. Declarația a fost făcută de președintele azer, Ilham Aliev, în cadrul celei de-a 10-a ediție a forumului global de la Baku, intitulat "Lumea de astăzi: provocări şi speranţe".

La eveniment au participat în jur de 400 de invitaţi, printre care foşti şi actuali șefi de stat și de guvern din diferite colţurile lumii, laureați ai premiului Nobel, dar și reprezentanți ai societății civile și ai unor organizații internaționale. Printre ei este și fostul premier al Republicii Moldova Chiril Gaburici și fostul preşedinte Petru Lucinschi.

"Azerbaijanul şi-a crescut substanţial exporturile de gaze naturale către Europa, dar şi în general. Dacă în 2019 exportăm 19 miliarde de metri cubi de gaze naturale în total, în acest an va fi mai mult de 24 de miliarde. Cel puţin jumătate din această cantitate va fi exportată către Europa."



Invazia Rusiei în Ucraina a fost unul dintre principalele subiecte abordate de participanții forumului de la Baku. Oficialii au condamnat acțiunile Rusiei, menționând că efectele războiului sunt resimţite în toată lumea. Liderii de stat şi de guvern prezenţi la eveniment spun că vor sprijini Ucraina pentru a putea face faţă acestui conflict.



"În particular trebuie să vedem cum putem ajuta Ucraina pentru a menţine şi a restabili integritatea teritorială. Asta este o poziţie importantă nu doar pentru politica externă a Letoniei şi a Azerbaijanului, dar are şi o importanţă globală care este bazată pe respectarea dreptului internaţional."



De aceeaşi părere este şi Jose Ramos-Horta, preşedinte al Timorului de Est, dar şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace.



"În 2022, ne-am trezit cu toţii cu un război care nu trebuia să aibă loc. După un an de ameninţări şi escaladări a situaţiei, preşedintele Putin a făcut ceea ce de le era frică tuturor: a invadat Ucraina. Cred că Europa trebuie să rămână unită."



Un alt subiect pus în discuție în cadrul evenimentului este problema imigrației şi efectele ei la nivel global.

Problema este abordată în cadrul discursului său şi de fostul premier al Republicii Moldova Chiril Gaburici, care crede că economia ţării noastre este extrem de afectată de plecarea tineretului.



"În ultimii 30 de ani, ţara noastră a pierdut 28-29 de procente din populaţie. Aceştia sunt oameni care pot să muncească, care pot munci eficient, care pot construi o bază economică şi noi astăzi suntem practic fără o parte din ei."



Printr-un apel video a participat la forum şi directorul general al OMS, Tedros Adhanom, care a vorbit despre importanța unei uniuni globale în combaterea problemelor legate de sănătate.



"Pandemia de COVID-19 a demonstrat că pandemia este mai mult decât o criză în sănătate. Poate să distrugă o societate, economii, sistemul educaţional, comerţul, securitatea şi multe altele."



Participanţii au mai abordat probleme legate de securitatea climatică şi cea nucleară, dar şi siguranţa alimentară. Forumul de la Baku se desfăşoară o dată la doi ani şi reuneşte printre alţii politicieni, laureaţi ai Premiului Nobel şi lideri ai unor organizaţii internaţionale influente. În cadrul evenimentului sunt ţinute discursuri şi schimburi de opinii pe o gamă largă de probleme globale.