PROBLEME DE LOT PENTRU REAL. Bale, Marcelo, Isco şi Ramos nu vor juca azi la Moscova

foto: publika.md

Real Madrid se confruntă cu mari probleme de lot înaintea partidei de la Moscova cu ŢSKA din etapa a doua a Grupei G din Liga Campionilor.



Antrenorul Julen Lopetegui nu va putea conta pe Gareth Bale şi Marcelo, care sunt accidentaţi, iar Isco a fost recent operat de apendicită. Mai mult, antrenorul "galacticilor" a decis să-l menajeze pe căpitanul Sergio Ramos, care s-a ales cu arcada spartă în meciul cu Atletico Madrid din weekend.



"Am comunicat cu toţi jucătorii. Ramos a evoluat cele mai multe minute în acest sezon şi are nevoie să continuie tot aşa până la final. El trebuie să fie suficient de puternic Decizia ca el să nu facă deplasarea la Moscova a fost a mea", a spus antrenor Real Madrid, Julen Lopetegui.



Fotbaliştii lui ŢSKA sunt de părerea că problemele madrilenilor nu le va face viaţa mai uşoară în acestă partidă.



"Realul este un club mare. Astfel de cluburi au mereu în componenţă fotbalişti suficienţi pentru a se înlocui unul pe altul. Nu ştiu dacă ne va fi mai uşor, pentru că cei care vor intra în teren în locul liderilor vor juca la fel de bine", a spus mijlocaş ŢSKA Moscova, Alan Dzagoev.



Antrenorul "militarilor" consideră că Realul nu mai este echipa care a făcut furori în ultimele trei sezoane ale Ligii Campionilor.



"E greu să joci un fotbal mai bun ca cel jucat de Real în era Zidane, mai ales că a câştigat de trei ori la rând Liga Campionilor. Cred că Lopetegui este încă în căutarea acelui fotbal pe care îl doreşte. Asta e părerea mea", a spus antrenor ŢSKA, Viktor Goncearenko.



Deşi are propriul stadion, echipa din capitala Rusiei va disputa meciurile din Liga Campionilor pe cea mai populară arenă din ţară.



Ruşii nu au ales întâmplător stadionul "Lujniki". ŢSKA şi Real s-au întâlnit aici şi în 2012 în optimile de finală ale competiţie, iar atunci moscoviţii au remizat, scor 1-1, dar au fost eliminaţi.