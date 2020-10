PROBLEME DE LOT PENTRU FIRAT: Selecționerul a convocat de urgență patru fotbaliști

Engit Firat are mari bătăi de cap în ajunul meciului cu Slovenia din Liga Națiunilor. Selecționerul naționalei Republicii Moldova a fost nevoit să convoace de urgență pe 4 fotbaliști. Este vorba de Vadim Bolohan, Dan Taras, Ion Dragan și Danu Spătaru.

Ei trebuie să-i înlocuiască pe Denis Marandici și Alexandru Epureanu, ambii fiind accidentați,

dar și pe Veaceslav Posmac, care este suspendat.

Totodată, nu se știe dacă va putea juca și Cătălin Carp, care de asemenea are probleme de sănătate.



Firat:"La moment avem 14 jucători de câmp și 3 portari. Am convocat jucători noi. În primul rând ei trebuie să fie testați la COVID-19 și după asta vom vedea. Totodată, alți 3 fotbaliști, pe care am vrut să-i convocăm la națională, sunt infectați."



Sub conducerea lui Firat, "tricolorii" au înregistrat până acum 6 înfrângeri și un rezultat de egalitate.



Firat:"Pentru mine nu este nicio problemă. Activez de mai mult timp în acest domeniu și nu simt nicio presiune. Mă concentrez la munca mea. Dacă vrei să produci o surpriză, să nu fii ultimul în grupă, dar undeva la mijloc sau să lupți pentru play off, atunci trebuie să joci cu echipe de top. Asta și facem acum."



Graur: "Suporterii noștri sunt sătui de explicațiile noastre de după meciuri pierdute anul acesta. Sper să ieșim cu capul sus și depinde doar de noi ca să facem un rezultat bun."



Partida cu Slovenia se va juca miercuri, 14 octombrie pe stadionul "Zimbru" din capitală. Meciul va fi transmis în direct de PRIME cu începere de la ora 21 și 45 de minute.