Probleme cu transportul public la Durlești. Administratorul rutei de microbuz 125 a anunţat ca nu mai poate activa

Deranjaţi de lipsa tranportului public, mai mulţi locuitori din Durleşti au avut, ieri, o întâlnire cu administratorul rutei 125, care şi-a sistat activitatea, pe motiv că înregistrează pierderi, dar şi cu reprezentanţi ai Direcţiei Transport.

Administratorul rutei 125 le-a explicat oamenilor că nu se mai poate descurca din punct de vedere financiar şi a înaintat Primăriei Capitalei câteva revendicări, printre care anularea taxelor şi impozitelor, însă până în prezent nu a primit nicio soluție din partea autorităților.

"Noi nu am cerut majorare de tarife. Am cerut să fie aşa cum e la tot transportul municipal, să avem şi noi unele subvenţionări, anulări de taxe şi impozite pentru a putea supraveţui. De când a început pandemia a fost anulată taxa locală până pe 31 decembrie. Din ianuarie toate taxele au revenit. Lumea nu mai are posibilitatea să achite impozitele, nu mai avem pasageri. Nu putem să întreţinem tehnica şi să plătim impozitele. Acum am rămsa doar cu 5 unităţi de transport şi nu ştiu dacă putem face faţă la fluxul de călători. Necesitatea de a circula e mare, iar intervalul de circulaţie a rutei de microbuz este de 30 de minute. Financiar şi economic nu mai putem face faţă. Noi am solicitat câteva revendicări, însă nu am fost auziţi de reprezentanţii Primăriei Capitalei", a explicat administratorul rutei 125.