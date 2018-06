Problema transnistreană, discutată la Fabrika. Cele mai importante declaraţii (LIVETEXT)

Cristina Lesnic (20:10) Aşa cum stabileşte regulamentul şi procedurile ce ţine de deţinerea preşedenţiei în cadrul mandatului OSCE, în fiecare an există o ţară care deţine preşedenţia. Iată că în anul 2018, preşedenţia o deţine Italia, iar conform regulamentului ar fi trebuit să existe 5, 6 reuniuni în formatul "5+2". Trebuie să precizez că părţile nu fac rezultate doar de dragul întâlnirii formatului "5+2". Noi nu ne dorim o formalitate, doar pentru a organiza un eveniment în formatul "5+2". Toate lucrurile trebuie implimentate cu bună voinţă, iar noi am respectat aceste principii.

Cristina Lesnic (20:00) Dacă vă amintiţi, la început formatul dialogului în ceea ce priveşte limitarea acestui conflict a fost într-un alt format. Fără participarea SUA şi fără UE. Formatul "5+2" reprezintă nemijlocit, doi ce înseamnă părţile în procesul de reglementare şi este vorba despre Chişinău şi Tiraspol, iar ceilalţi sunt mediatori şi observatori. Noi vorbim în acest caz despre Ucraina, vorbim despre Federaţia Rusă, OSCE, SUA şi UE, care sunt participanţi în formatul "5+2". Acesta este formatul permanent pe probleme politice, iar foarmatul "1+1" reprezintă şedinţele reuniunii tehnice între Chişinău şi Tiraspol.

Cristina Lesnic (19:55) În noiembrie a avut loc ultima şedinţă a formatului "5+2", atunci când au fost semnate cele cinci documente importante şi care noi astăzi le-am discutat ce am făcut, cum am făcut şi ce avem de gând să facem şi cum procedăm, ce instumente utilizăm ca să se implimenteze acestea. Deci, practic jumătate de an de la adoptarea acestor decizii protocolare am purces nemijlocit la punerea acestora în aplicare. Vreau să aduc aminte că vorbim de multiple elemente care au dat valoare în ceea ce priveşte şcolile, vorbim despre posibilitatea şi relansarea unui pod pe Gura Bîcului, pentru a nu merge pe două poduri diferite. Vorbim despre apostilarea actelor de studii şi vorbim despre diferite subiecte care vom avea astăzi posibilitatea să le discutăm.

