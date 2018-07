Problema drumului din satul Vărvăreuca va fi soluţionată din contul companiei care au efectuat lucrările

Foto: facebook

Problema drumului din satul Vărvăreuca, raionul Floreşti, reparat necalitativ, va fi soluţionată din contul companiei, care efectuează lucrările. Asigurările vin din partea Administraţiei de Stat a Drumurilor, care s-a autosesizat, după ce pe reţelele de socializare a apărut un filmuleţ, în care se vede cum asfaltul nou poate fi rupt cu mâna. Porţiunea cu probleme are aproximativ 100 de metri din lungimea totală de 850 de metri, care sunt în proces de reabilitare.



"Rău, rău, chică asfaltul, să fărâmă aşa repede."



"Are doi centimetri are? Nu are doi centimetri, ei se bat joc de noi. Au pus asfaltul acesta în ţărâna, pe glod."



Responsabilul de şantier susţine că problema a apărut din cauza unei greşeli tehnice. Potrivit lui, problema va fi remediată în câteva zile.



"Caietul de sarcini a fost indeplinit în luna ianuarie, atunci era zăpadă, a fost luată decizie, nu de mine, dar de antreprenorul, să puie un strat de beton asfalt maşcat din contul întreprinderii", a declarat Andrei Iazinschii, şef de şantier.



Localnicii spun că până acum drumul era într-o stare deplorabilă şi era nevoie de reparaţii.



"Nu aţi fost aici până să pună acest asfalt, era Doamne fereşte, bortă în bortă, ceva straşnic, puteai să rupi capul pe aici."



"Când ploua, ne duceam până la genunchi în apă. Ca să vii până la magazin să cumperi ceva, trebuie să vii, mă scuzaţi, în ciubote."



Oamenii îşi doresc ca drumul să fie reparat cât mai repede.



"Ne pare bine că primăriţa, statul are grijă, face, cred că o sa facă încă un strat, nu o să rămână aşa."



"Ar fi şi mai bine de dorit, dar în general, zic, e un lucru bun, pozitiv"



Reparaţia drumului se efectuează în cadrul programului "Drumuri bune pentru Moldova" şi în acest scop au fost alocaţi un milion de lei.