Problema agricultorilor va fi rezolvată. Mai multe raioane din ţară vor beneficia de sisteme antigrindină

Sectorul vitivinicol este o ramură importantă a economiei naţionale, iar statul subvenţionează investiţiile făcute în acest domeniu. Pentru ca profiturile producătorilor să fie mari, aceştia trebuie să se asocieze. Asta a declarat ministrul Agriculturii, după ce a vizitat un combinat de vinuri din localitatea Sălcuţa, raionul Căuşeni.

Potrivit lui Volconovici, un alt profit important pentru vinificatori este dezvoltarea turismului rural.



În 2017, producătorul Sergiu Pîslaru a beneficiat de subvenţii în valoare de două milioane de lei. Cu aceşti bani şi investiţiile proprii, vinificatorul a cumpărat rezervoare noi şi a început modernizarea combinatului. El speră că de anul viitor va începe să dezvolte şi turismul vitivinicol.



"Vom avea şi cazare un mini hotel şi vom avea un muzeu de istorie care ţine de localitatea noastră. Utilajul precum vedeţi este foarte important, el ne permite să menţinem toţi parametrii tehnologici moderni care sunt în lume ca să obţinem un vin calitativ", aspus Sergiu Pîslaru, director vinărie.



"Investiţiile în domeniul vinificației sunt destul de costisitoare şi nu mulţi agricultori îşi permit să facă astfel de investiţii. Cuantomul investiţiilor acordate pe segmentul dat constituie 40 la sută din valoarea cheltuielilor", a zis Nicolae Ciubac, director AIPA.



Vinul rose, fabricat la combinatul din localitatea Sălcuţa, a fost apreciat anul trecut cu medalie de aur, la un concurs din Franţa. Şi, alte tipuri de vin sunt cunoscute în diferite ţări ale lumii, inclusiv în Canada.



" Începând de la struguri şi până la export, în fiecare zi se controlează toată mişcarea", a declarat Tamara Ceban, chimist.



Ministrul Agriculturii Liviu Volconovici susţine că de multe ori agricultorii nu dispun de cantitățile necesare, solicitate de pieţele internaţionale, iar dacă vinificatorii şi-ar uni forţele, problema ar putea dispărea.



"În cazul acesta noi putem concura şi în afara ţării, este o soluţie căci noi nu putem să mergem acolo cu câteva tone de vin", a spus Liviu Volconovici, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediu.



Ulterior, ministrul Agriculturii împreună cu directorul AIPA au avut o întâlnire cu fermierii din raionul Căuşeni, unde au discutat problemele cu care se confruntă agricultorii. Aceştia s-au plâns că, în ultimii ani, au înregistrat pierderi la producţie din cauza faptului că raionul nu a avut sisteme antigrindină. Producătorii se tem că situaţia s-ar putea repeta şi în acest an.



"La mine din 15 hectare de viţă de vie, am rămas cu două hectare care nu le-au atins. Oamenii de alături fix aşa. Din an în an, situaţia se repetă", a menţionat Mihail Bobicov, producător agricol.



Liviu Volconovici susţine că deja sunt soluţii în acest sens.



"Este o problemă şi pentru Căuşeni şi pentru Ştefan Vodă şi alte raioane, ele vor fi soluţionate, se prevăd undeva 11 sisteme de antigrindină. Vom încerca ca acest proiect să-l realizăm", a spus Liviu Volconovici, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediu.



De la 1 februarie, Agenţia Naţională şi Plăţi pentru Agricultură a recepţionat peste 500 de dosare din partea agricultorilor şi a oferit deja subvenţii în valoare de 15 milioane de lei.