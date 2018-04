Problema accidentelor de pe trecerile la nivel cu calea ferată, în atenţia autorităţilor

Problema accidentelor de pe trecerile la nivel cu calea ferată revine în atenţia autorităţilor. Doar anul trecut, potrivit Inspectoratului General al Poliţie, trenurile au lovit opt maşini care traversau neregulamentar zona. Cel mai des, accidentele au loc din cauza neatenţiei şoferilor care au prostul obicei de a ignora semafoarele speciale, barierele sau semnalele sonore ale locomotivei. O demonstrează şi aceste imagini făcute de un spectator la trecerea din satul Varniţa, raionul Anenii Noi.



În aceste condiţii, meseria de mecanic de locomotivă nu este recomandată celor slabi de înger. Iurie Varvariuc spune că în cei peste 20 de ani de muncă a avut diferite situaţii complicate.



"- Veneam din Ocniţa. La trecerea din zona satului Medeleni şoferul unei maşini a ignorat semnalul sonor. Am frânat brusc, însă automobilul oricum ajunsese pe şine şi l-am lovit. - Au fost victime? - Nu", a spus Iurie Vacarciuc, mecanic de locomotivă.



"Mulţi şoferi nu respectă limita de viteză, se grăbesc undeva. Viaţa este însă mai scumpă, mai bine stai cinci minute şi lasă trenul să treacă", a menţionat Ana Vasilcova, şef de tură la trecere la nivel cu calea ferată.



"Este o situaţie stresantă şi enervantă, care creează incomodităţi şi pasagerilor. Foloseşti frâna de urgenţă şi călătorii riscă să cadă şi să se rănească", a mai spus Iurie Vacarciuc, mecanic de locomotivă.



În total, în ţară avem 226 de treceri la nivel cu calea ferată. Dintre acestea doar 35 sunt dotate cu bariere. În acest an, Calea Ferată din Moldova intenţionează să amenajeze astfel de instalaţii în alte 10 treceri. Încălcarea regulilor de circulaţie pe trecerile la nivel de cale ferată se pedepseşte, în prezent, cu peste şase mii lei şi chiar cu retragerea permisului pentru un an.

Cel mai tragic impact dintre un tren şi o maşină a avut loc în noiembrie 2011. Locomotiva a intrat într-un microbuz la trecerea de lângă satul Bulboaca, raionul Anenii Noi. Opt oameni au murit. Şoferul vehiculului a ignorat semnalul roşu al semaforului.