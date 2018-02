Proaspeţii absolvenţi ai facultăţilor nu vor putea preda în licee fără studii de masterat

Proaspeţii absolvenţi ai facultăţilor nu vor putea preda elevilor din clasele liceale fără studii de masterat. Prevederea a fost introdusă în Codul Educației şi va intra în vigoare din septembrie 2018. Vizaţi de această prevedere sunt doar profesorii care au absolvit facultăţile după anul 2005, atunci când Moldova a aderat la Procesul de la Bologna.

Mulţi tineri profesori, care până acum predau ore în licee, fără a a avea studii de masterat, spun că sunt gata să treacă o nouă etapă de calificare.



"Eu am întâlnit foarte mari dificultăţi fiindcă sunt nou profesor, sunt tânăr. În cariera mea este un plus mare acest masterat fiindcă ridică nivelul profesorului şi este obligatoriu în sistemul educaţional. Profesorii tineri trebuie să fie calificaţi", a spus profesorul de fizică, Liceul Teoretic "Gh. Asachi", Mircea Botea.



Şi viitorii pedagogi spun că trei ani de studii nu sunt suficienţi pentru a fi pregătit să oferi cunoştinţele necesare liceenilor.



"Deseori studenţii de la licenţă nu sunt atât de bine perfecţionaţi şi practica noastră din anul I şi anul IV în multe cazuri nu este cea mai bună"



"Cred că e o oportunitate de a-mi recalifica studiile. Fiecare profesor trebuie să recalifice, să obţină nişte studii reînnoite ca să poată fi la nivel în faţa elevilor. "



"Cred că după licenţă voi face masterat. Masteratul vine să-ţi ajute să-ţi dezvolţi acele competenţe formate în treapta de licenţă la universitate."



Ministerul Educaţiei şi sindicaliştii din domeniu susţin că noua prevedere vine să îmbunătăţească calitatea studiilor oferite elevilor.



"Persoana care nu are studii complete, nu deţine abilităţi şi competenţe de a lucra cu liceeni, va afecta foarte grav calitatea învăţământului. Nu credem că vom avea o criză majoră de tineri specialişti din cauza acestei rigori", a spus secretarul de stat al Ministerului Educaţiei, Elena Babei.



În prezent, în ţară activează 31 de mii de cadre didactice, dintre care peste 6500 - în Chişinău.