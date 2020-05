PRO MOLDOVA va înregistra un proiect de lege privind declararea amnistiei pentru amenzile nejustificate pe timp de pandemie

Grupul parlamentar PRO MOLDOVA va înregistra, astăzi, în Parlament un proiect de lege privind declararea amnistiei pentru sancțiunile nejustificate puse de autorități în perioada stării de urgență. Declarația a fost făcută de Andrian Candu în cadrul unei conferințe de presă.

"Sunt multe persoane fizice sancţionate. Amenzile au menirea de a-i disciplina pe oameni. Atunci când amenda este pus selectiv, confuz şi discriminatoriu nu e ok, îşi pierde din esenţă. Am văzut declarații contradictorii ale autorităților. L-am văzut pe Dodon care le spunea preoţilor că nu vor fi amenzi, am văzut autorităţile care le spunea oamenilor că puteţi face sport în parcuri, dar oamenii erau sancționați.

Din acest motiv, PRO MOLDOVA va înregistra azi, la Parlament, un proiect de lege privind declararea amnistiei pentru sancțiunile respective. Toţi cei care au achitat amenda, statul să le-o restituie în 60 de zile. 22 sau 75 de mii sunt amenzi foarte mari pentru moldoveni, atunci când salariul pe economie este mult mai mic.", a declarat Andrian Candu.