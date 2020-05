PRO MOLDOVA trece la atac. Grupul parlamentar a sesizat Procuratura Generală în privința campaniei de calomniere în adresa sa

PRO MOLDOVA solicită tragerea la răspundere a şefului statului, a premierului și a reprezentanţilor majorității parlamentare PSRM-PDM pentru injurii, calomnii şi falsuri la adresa grupului parlamentar. Demersul vizează, printre altele, acuzaţiile legate de faptul că persoanele care au aderat la PRO MOLDOVA ar fi primit în schimb sume de bani. Mai multe cereri de chemare în judecată au fost deja iniţiate, a anunţat deputatul Sergiu Sîrbu, într-o intervenţie live pe Facebook."A fost lansată o campanie de denigrare fără precedent, acuzații foarte grave în adresa deputaților PRO MOLDOVA. Noi am decis să nu mai tolerăm aceste minciuni și urmează să acționăm foarte dur, nu avem ce ascunde și vom demonstra aceste falsuri, să ne audieze pe toți deputații PRO MOLDOVA care sunt gata să explice de ce noi am părăsit fracțiunea Partidului Democrat", a spus Sîrbu.Deputații PRO MOLDOVA consideră că afirmațiile reprezentanților actualei puteri sunt presiuni asupra noii entități politice și au drept scop distragerea atenției de la proasta gestionare a situaţiei din ţară de către guvernarea PDM-PSRM şi președintele Igor Dodon.Am încercat să obţinem o reacţie de la Preşedinţie, dar şefa Serviciului de presă al instituţiei, Carmena Sterpu, ne-a spus că șeful statului nu comentează acțiunile și declarațiile diverselor formațiuni politice.Iar Vitalie Dragancea, consilierul premierului Ion Chicu, a declarat că grupul PRO MOLDOVA nu are decât să-și demonstreze dreptatea pe căi legale."Odată ce domnul Sîrbu a pornit pe rețelele de socializare să apere demnitatea, asta arată că domnul Sîrbu caută spectacol. Este liber să facă tot ce crede, odată ce va avea probe și va proceda legal", a spus Dragancea.Purtătorul de cuvânt al Partidului Socialiștilor, Irina Astahova, a menţionat că subiectul coruperii deputaților e de competenţa CNA, nu a deputaţilor. La CNA sunt mai multe denunțuri în acest sens, a mai spus Astahova.PRO MOLDOVA a anunţat că acțiuni în judecată au fost formulate pe numele conducerii PDM și a unor deputați democraţi care, de săptămâni întregi, proferează falsuri la adresa grupului parlamentar. Purtătorul de cuvânt al PDM, Stela Nistor, nu a răspuns la apelurile noastre pentru a oferi o reacţie. Grupul parlamentar PRO MOLDOVA s-a format în 19 februarie, după ce câţiva deputaţi au părăsit Partidul Democrat. Ei și-au argumentat decizia prin faptul că au fost dezamăgiți de acțiunile conducerii PDM. Ulterior, mai mulți foști democrați s-au alăturat la PRO MOLDOVA.