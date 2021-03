Pro Moldova, despre propunerea Guvernului privind declararea stării de urgenţă: Ar fi pripit ca, astăzi, noi să votăm în susținerea acestei inițiative

Pro Moldova a dat de înțeles că astăzi nu va vota proiectul de hotărâre a Guvernului prin care se solicită instituirea stării de urgență în țară. Potrivit deputatului Vladimir Cebotari, ar fi necesar ca autoritățile să vină cu un plan bine pus la punct în ccea ce privește măsurile care vor fi întreprinse în caz de declarare a stării de urgență.

"Înțelegem că guvernul este încă în neclaritate în privința măsurilor care urmează a fi întreprinse și înțelegem că are nevoie de instrumente, dar totodată e foarte clar că guvernul trebuia să vină cu anumite repere, planuri pentru a fi supuse dezbaterilor, ca oamenii să știe ce va urma. Din acest motiv ne face să credem că ar fi pripit ca, astăzi, noi să votăm în susținerea acestei situații de urgență. Îndemnul nostru ar fi ca să mai așteptăm o zi, două, ca să discutăm în privința unor planuri bine puse la punct, care să ofere mai multe răspunsuri pentru noi toți, dar nu să ne bage și mai mult în incertitudine", a declarat deputatul Pro Moldova, Vladimir Cebotari.

Vladimir Cebotari a argumentat că inițiativa Guvernului este nepregătită:

"Nu am auzit răspuns dacă vor fi sau nu închise gradinitele. Nu am înțeles cum trebuie să se comporte oamenii în ajunul sărbătorilor de Paști. Nu am văzut nicio măsură socială care ar fi pusă în aplicare atunci cand oamenii ar fi forțați să rămână acasă și vor rămâne fără salarii sau alte surse de venit, cum nu am auzit propuneri pentru mediul de afaceri".

Amintim că, ieri, Guvernul în exercițiu a propus Parlamentului să introducă în țara noastră stare de urgență, întrucât sistemul de sănătate nu mai face față gestionării pandemiei. Iar, astăzi, deputații examinează examinează proiectul Guvernului.