PRIVELIŞTI ULUITOARE! Cascada Niagara a îngheţat parţial (VIDEO)

Cascada Niagara a îngheţat parţial. Sute de oameni au înfruntat gerul de afară ca să facă poze acolo.

Evenimentul a atras şi fotografi din întreaga lume care au călătorit special pentru a surprinde peisajul.

O furtună violentă de zăpadă a lovit Statele Unite şi Canada săptămâna asta. În nord-estul Statelor Unite, temperatura a scăzut până la minus 40 de grade, scrie observator.tv.

BREATHTAKING: Wanna know just how cold it is in the northeastern US right now? Parts of #NiagaraFalls are frozen solid!!! These shots are incredible #LiveDesk pic.twitter.com/N6TYqnz5U5