Prinţul Harry va participa alături de cântărețul Elton John la o conferinţă pe tema SIDA

Prinţul Harry va participa alături de cântăreţul Sir Elton John la cea de-a 22-a Conferinţă Internaţională asupra SIDA (AIDS 2018), scrie agerpres.ro.

Ducele de Sussex va fi prezent în zilele de 23 şi 24 iulie la Amsterdam, pentru a asista în calitate de cofondator al organizaţiei caritabile Sentebale - cu sediul în Africa de Sud - care ajută tinerii defavorizaţi, inclusiv pe cei purtători de HIV sau orfani.



În prima zi, prinţul Harry va participa la conferinţa ''Let youth lead'' (''Lăsaţi tinerii să conducă''), o iniţiativă creată în 2017 cu scopul de a oferi o platformă pentru ca tinerii să-i încurajeze pe colegii lor să afle dacă sunt purtători de HIV, pentru a putea astfel primi sprijin sau tratamente adecvate.



În cea de-a doua zi, Harry va participa alături de Elton John la o sesiune plenară pentru a lansa o nouă coaliţie de finanţatori mondiali împotriva SIDA, care se va intitula The MenStar Coalition.



The MenStar Coalition va fi finanţată de organizaţiile Elton John AIDS Foundation, programul PEPFAR al guvernului american, Global Fund for AIDS, TB and Malaria (UNITAID), compania Johnson & Johnson, Children's Investment Fund Foundation (CIFF), Gilead Sciences şi de Bill and Melinda Gates Foundation.



Prima iniţiativă a acestei coaliţii va fi lansarea unei campanii de auto-diagnosticare a HIV, adresată tinerilor din Kenya.