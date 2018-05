Prințul Harry și Meghan Markle fac ultimele pregătiri. Ce artiști vor cânta la nunta regală

Nunta prinţului Harry cu actriţa americană Meghan Markle de la capela St. George a Castelului WIndsor, loc emblematic pentru monarhia britanică, se va desfăşura pe o muzică cu influenţe americane, conform dorinţei miresei, a susţinut dirijorul orchestrei alese pentru interpretare, informează miercuri publicaţia britanică The Telegraph."Tema de nuntă, la fel ca la orice nuntă, trebuie să reprezinte ceva, dar ce este acel ceva nu am să vă spun. Pot însă să vă spun că de această dată vor fi abundente sonorităţile de sorginte americană pentru că suntem pe cale să primim o nouă şi minunată prinţesă", a declarat el.Warren-Green, care a dirijat orchestrele şi la nunta prinţului William cu Kate Middleton şi la cea a prinţului Cahrles cu ducesa de Cornwall, va conduce o orchestră compusă din muzicieni din cadrul BBC National Orchestra of Wales, English Chamber Orchestra şi Philharmonia."Când erau foarte micuţi m-am întâlnit cu ei întâmplător la palatul Buckingham", a declarat el, precizând însă că nu o cunoaşte pe Meghan decât de la televizor."Nu am întâlnit-o pe Meghan Markle, dar am urmărit (serialul) 'Suits'", a declarat el pentru postul de radio WFAE din Charlotte, Carolina de Nord, unde este dirijor al orchestrei Charlotte Symphony."Aceasta va fi cea de-a treia nuntă regală la care particip, dar pot să vă spun că am fost foarte surprins şi fericit când am primit invitaţia. Sunt foarte emoţionat", a adăugat el, scrie Agerpres.ro Muzicologi interpelaţi de publicaţia The Telegraph au avansat ipoteza că elementele muzicale americane ce vor fi folosite în timpul ceremoniei nupţiale ar putea proveni din lucrarea Appalachian Spring, de Aaron Copland, una dintre cele mai iubite piese din repertoriul clasic american ce are ca subiect chiar iubirea şi căsătoria. De asemenea, au fost sugerate bucăţi de Amy Beach, prima femeie americană ce a publicat o simfonie, sau de Leroy Anderson. De asemenea, nu trebuie uitat marele George Gershwin, un romantic incurabil ce a compus, printre altele, şi celebra melodie "Embraceable You", care ar fi perfectă pentru nuntă.