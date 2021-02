Prinţul Harry a dezvăluit în premieră de ce a părăsit familia regală: "Îmi distrugea sănătatea mentală. Este toxic"

Prinţul Harry a dezvăluit în premieră de ce a părăsit familia regală. Motivul ar fi articolele din presa britanică care îi afectau sănătatea mentală. Dezvăluirile au fost făcute în celebra emisiune de divertisment "Late Late Show" a lui James Corden."Nu a fost vorba despre a pleca, mai degrabă am făcut un pas în spate, nu am întors spatele. Era un mediu dificil, după cum a văzut multă lume. Toţi ştim cum poate fi presa britanică. Şi îmi distrugea sănătatea mentală. Este toxic. Am făcut ce ar face orice soţ, orice tată. Trebuia să îmi scot familia de acolo."Gazda emisiunii l-a provocat la un antrenament.Prinţul Harry locuieşte acum în California, în apropiere de Santa Barbara, unde are printre vecini numeroase staruri de la Hollywood. Nu a apucat însă să viziteze zona din cauza pandemiei. Decât acum, când a avut parte de un tur privat, pus la cale de James Corden.”Uite-te acolo? Vezi? Este casa lui David Schwimmer. O vezi pe cea de acolo? Chiar acolo? Acolo stă Bruce Willis”.Harry a uitat însă cu totul obiceiurile britanice."- James, dacă tu faci Carpool Karaoke, eu aş putea să fac English Tea de la 4 la 5. - Ajunge cu sigurnaţă e Netflix. - Ar fi foarte tare. E o idee excelentă."Meghan Markle și Prințul Harry nu se mai bucură de fondurile regale de când s-au retras din activitățile Casei Regale, dar obțin venituri considerabile din activități profesionale pe care nu le puteau întreprinde până acum. Cuplul a înființat o companie de producție în Los Angeles și a semnat un acord pe mai mulți ani cu Netflix. Averea lor este estimată la peste 40 de milioane de dolari. Meghan și Harry așteaptă cel de-al doilea copil. Cei doi mai au un băieţel, Archie, de un an şi jumătate.