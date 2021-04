Prințul Filip s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani

Prințul Filip, soţul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani. Tragicul anunț a fost făcut pe pagina regală.

”Cu o durere profundă, Majestatea Sa Regina anunță moartea iubitului ei soț, Alteța Sa Regală, Prințul Filip, Duce de Edinburgh. Altețea Sa Regală a decedat pașnic în această dimineață la Castelul Windsor.”, se arată pe pagina web a Palatului Buckingham.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn