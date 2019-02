Prinţul Charles, ÎN MIJOCUL ROMÂNILOR. Alteţa Sa a participat la o slujbă religioasă ortodoxă în Londra

Moştenitorul Coroanei Britanice, Prinţul Charles, a participat la o slujbă religioasă ortodoxă alături de românii stabiliţi la Londra. Ceremonia a avut loc la Biserica Saint Dustan in the West, care încă din 1964 îşi împarte sediul cu Biserica Ortodoxă Română și are rolul de centru comunitar.

La evenimentul religios, Alteța Sa s-a întâlnit cu Arhiepiscopul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale și cu preotul paroh al bisericii.

Prinţul Charles are o relaţie aparte cu România, unde are şi o fundaţie care susţine patrimoniul cultural din mediul rural şi numeroase proiecte de dezvoltare din ţara vecină. În judeţele Sibiu, Braşov, Covasna şi Maramureş, Prinţul de Wales deţine zece case bătrâneşti.