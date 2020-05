Prinși între două maluri. Locuitorii satelor Molovata Nouă și Cocieri din stânga Nistrului sunt blocați

Locuitorii satelor Molovata Nouă şi Cocieri, din stânga Nistrului, sunt blocaţi de câteva zile în propria ţară. După ce punctul de control de la Dubăsari a fost închis din cauza pandemiei, singura soluţie a localnicilor de a ajunge pe malul drept era bacul plutitor. Doar că nici acest lucru nu a durat prea mult. Acum două zile, vasul a rămas blocat, după ce nivelul râului a scăzut mult din cauza secetei.De trei zile, satele Molovata Nouă şi Cocieri nu pot fi aprovizionate cu produse alimentare, iar oamenii se tem că nu vor mai avea ce mânca. Singura lor scăpare este o mică ambarcațiune cu motor, care însă nu este destinată pentru transportul pasagerilor. Cu toate acestea, localnicii se înghesuie pe ea, pentru a-și putea procura hrană sau a se deplasa la serviciu. În prezent, cele două sate sunt aprovizionate doar cu pâine și numai o dată în zi."Cu ajutorul acestui vapor, oamenii care locuiesc în satele Molovata Nouă şi Cocieri au posibilitatea să ajungă acasă. Acesta circulă de opt ori pe zi şi are o capacitate de aproximativ 20 de persoane. ""Oamenii sunt nemulţumiţi, sunt tare mulţi bătrâni care nu are cine să-i ajute să meargă la cumpărături. Deja e problemă şi cu pâinea, se dă doar câte două pâini de persoană.""E greu, ce să zic. De obicei, vine pâinea cu transportul respectiv.""De când s-a închis vama, noi veneam cu bacul. Acum am lăsat maşina aici şi mergem cu vaporaşul, e foarte complicat, suntem cu doi copii mici. "De fiecare dată când merg cu acest vapor, oamenii îşi pun practic viaţa în pericol. Ei nu au şi nu primesc veste de protecţie, iar atunci când vine vorba să prindă un loc, uită şi de pandemie.Mulți localnici sunt nevoiţi să-şi lase maşinile pe malul drept, în Molovata Veche. Iar când este solicitată ambulanţa, doar medicii urcă pe vapor pentru a oferi primul ajutor."Mai trebuie pâine, mai trebuie ceva urgent să mai treacă şi iată asta e unica soluţie până ce, acest vapor, măcar cât de cât. Ziua nou păzim zona, dar noaptea sunt două camere de supraveghere aici şi deja mă rog, voia soartei. "Primarul satului Molovata Nouă ne-a spus la telefon că a făcut un demers către Guvern pentru a deschide podul de la Dubăsari, însă până acum nu au primit niciun răspuns."Aşa problemă a mai fost şi în anul 2013. Iar atunci tot aşa. Problema ar fi din Ucraina. S-a anunţat că vine un debit mai mare şi există risc de indundaţii. Oficial nu avem niciun răspuns nimic."Bacul care transporta până acum oamenii, maşinile, dar şi mărfurile are o lungime de 160 de metri şi o capacitate de câteva zeci de tone. Pe el, putea trece fără nicio problemă în jur de 20 de maşini.