Principalul produs alimentar din Belarus este cartoful. Leguma are un muzeu, iar acum se înalţă şi un monument

Principalul produs alimentar din Belarus, a doua pâine, a fost și rămâne cartoful. În localitatea Daşenka, în care cartoful are deja un muzeu, se înalţă acum şi un monument dedicat acestuia.

Sculptura gigantică reprezintă un coș cu cartofi, așezat pe o piatră înaltă de piedestal, pe care este descrisă istoria cartofului care apărut în țară în secolul al XVII-lea.

Monumentul a fost instalat chiar în centrul localităţii, unde anual are loc şi un festival al cartofului.



"Şi în acest an evenimentul are loc doar la nivel local, însă, sperăm ca pe viitor să devină cunoscut cel puţin în întreaga ţară. Pentru mine, personal, nimic nu se compară cu gustul cartofilor prăjiţi, iar dacă mai pui şi un pic de ceapă şi ciuperci, în general e minunat."



Mândria autorităţilor, dar şi a localnicilor a stârnit însă reacţii diverse pe reţelele de socializare. Unul dintre comentatori a întrebat dacă acest "artist" a văzut vreodată un coș cu cartofi, iar altul a observat doar că "piatra a fost mutilată în zadar".