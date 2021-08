Prin Chișinău, cu troleibuzul: 12 turişti au admirat obiectivele turistice din Capitală

Au admirat Chişinăul, au făcut poze şi au aflat lucruri interesante despre istoria oraşului. Troleibuzul turistic din Capitală a pornit de la Arcul de Triumf şi i-a plimbat pe cei 12 pasageri pe cele mai importante artere ale oraşului. Vehiculul trece pe lângă 24 de obiective, cum ar fi Catedrala metropolitană, Sala cu Orgă, Preşedinţia sau Circul.Maria Rusu este stabilită în Italia de 20 de ani. A venit acum în vacanţă la Chişinău şi a profitat de ocazie pentru a admira obiectivele turistice."Mai profund să cunosc câte ceva, care poate cândva nu cunoşteam, să aflu mai profund, mai bine, mai plăcut, mai aproape, că sunt moldoveancă.""Ne bucurăm că se face aceasta în Republica Moldova, acasă. Am venit cu copilul, familia, aici şi sperăm să aflăm multe lucruri noi despre oraşul nostru natal.""Este cel mai simplu să vizitezi o Capitală cu un aşa troleibuz, care are şi un itinerariu bine pregătit şi o informaţie deplină despre fiecare locaţie. "Pe parcursul călătoriei, pasagerii află informaţii despre fiecare obiectiv vizitat."Începând cu 1977, Muzeul Naţional de Istorie a fost amplasat aici."Proiectul a fost iniţiat de Primăria municipiului Chişinău în colaborare cu Asociaţia Naţionala pentru Turism Receptor şi Regia Transport Electric în cadrul Planului de acţiuni care presupune dezvoltarea turismului în Capitală.IRINA POPA, specialist al secţiei dezvoltare turism, primăria Chişinău:"Cu cât mai multe persoane, cu atât mai bine pentru noi. În aşa fel noi atragem atenţia asupra oraşului, asupra culturii, asupra istoriei şi vom fi cointeresaţi ca cu timpul Chişinăul să fie bifat în lista celor 20 de oraşe, cele mai populare din Europa, pentru a fi vizitat de turişti străini."Troleibuzul turistic "Chişinău Sightseeing" are o capacitate de 22 de locuri şi va face patru curse pe zi - două cu audioghid în limba română, una în limba engleză şi alta în limba rusă. Călătoria se desfăşoară pe o distanţă de aproximativ 12 kilometri, durează o oră şi 20 de minute şi costă 30 lei.