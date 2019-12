Prin Capitală circulă două microbuze VIP care au mari promisiuni și tarif mai pipărat. Vezi cât costă o călătorie

Confortul oamenilor costă. Recent, pe străzile Capitalei au apărut două microbuze noi, iar prețul pentru o călătorie în ele este de zece lei, în loc de tariful oficial de trei lei. Mai mult, pasagerii îşi pot programa călătoria prin telefon, fapt ce le asigură un loc pe scaun. Serviciul a fost lansat la sfârșitul lunii noiembrie, pe ruta cu numărul 129, de către o asociație obștească, care a și procurat cele două unităţi de transport.



Pentru a beneficia de un loc pe scaun, călătorii trebuie să facă o rezervare la numărul de telefon afişat pe pagina de facebook a rutei 129.



”- Mie îmi trebuie pe la vreo 10:30 spre Ciocana.

- Acuș telefonez și vedem cum.

- Ok. Merci.

- În acest caz, plata va fi 10 lei pentru serviciu.”



După ce reporterul nostru a făcut programarea, el a mers cu o cameră ascunsă la ora și locul stabilit. Imediat ce a urcat în maşină, şoferul a fost anunţat că pasagerul respectiv a făcut o programare prealabilă.



Preşedintele asociaţiei care a iniţiat acest serviciu spune că zece lei achită doar cei care programează călătoria prealabil, iar pentru restul călătorilor, taxa este de trei lei. Nici pentru una dintre aceste taxe, nu se oferă bon de plată.



”Prenotăm în locul X, la ora X. Noi o să discutăm cu şoferii şi vom avea grijă ca aceştia să fie la ora, locul prenotat de către client. Doar în cazul în care va fi prenotarea, diferenţa va fi de 7 lei.”



Administratorul rutei afirmă că este informat despre noul serviciu, doar că președintele asociației obștești nu a coordonat acest lucru cu el. Mai mult, acesta susţine că un asemenea serviciu nu poate fi funcțional.



”Microbuzul transportă toți pasagerii și dacă a ajuns la Circ, iar acolo stă un om care a rezervat un loc pe scaun, iar toate locurile sunt ocupate, atunci cum să-i asigure un loc liber? Într-al doilea rând, acest lucru este imposibil de realizat și după timp, deoarece sunt ambuteiaje.”



Şeful Direcției transport al Capitalei, Adrian Boldurescu, afirmă că a aflat de la noi despre acest serviciu, iar perceperea unei taxe mai mari pentru o călătore este ilegală.



”Administratorii de rută prestează servicii la prețul de trei lei la microbuz. O altă taxă nu poate fi percepută, decât cea prevăzută de lege, care este trei lei. Desigur că trebuie sesizate organele competente, care să se ocupe de asemenea caz.”



Unii pasageri spun că microbuzul de pe ruta cu numărul 129 circulă foarte rar și sunt nemulțumiți că sunt nevoiți să aștepte minute în șir.



”Cu trei ani în urmă mergeau foarte bine, în 10 sau 15 minute maxim mergeau. Acum, am așteptat într-o zi, cu copil mic, 20 de minute. Am înghețat și nimic nici una.”



”Într-o oră, într-o oră și jumătate. Iaca eu tot aștept, deja mai bine mă duc cu troleibuzul, căci ea nu merge.”



Totuși, oamenii spun că taxa de zece lei este foarte mare și că nu toți își permit să circule cu aşa bani.



”Pentru noi nu, pensionarii. Hai să fim serioși, zece lei de fiecare dată, atunci degeaba mai lucrăm. Noi lucrăm ca să putem supraviețui.”



”Aceasta e pentru cei tineri, care primesc salariu bun. Dar noi, care nici nu putem să strângem bani pentru comunale. Pentru noi e foarte greu. Nici nu ne gândim la așa ceva. Foarte scump.”



Pe ruta cu numărul 129 activează 12 microbuze.

