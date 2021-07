Primul tronson al soşelei de centură a Capitalei nu este gata nici la şase ani de la începutul lucrărilor. Care este motivul

Primul tronson al soşelei de centură a Capitalei nu este gata nici la şase ani de la lansarea lucrărilor. Matematic vorbind, s-a construit cam un kilometru pe an. În tot acest timp, s-au făcut două licitaţii pentru proiectul pentru care Moldova s-a împrumutat cu aproape 10 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiţii."Acest proiect arată cât de mult suferă oamenii de rând din cauza corupţiei. Drumul trebuia să fie gata încă din 2018, dar cei şase kilometri sunt şi acum în lucru. Primul antreprenor care s-a apucat de reabilitarea tronsonului, o companie din Bulgaria, a pierdut contractul, pentru că nu şi-a îndeplinit obligaţiile. Între timp, fostul ministru al Transporturilor Iurie Chirinciuc a fost reţinut pentru fapte de corupţie. În presă au apărut imagini scandaloase cum demnitarul cerea şpagă de cinci la sută din valoarea contractului sau 400 de mii de euro pentru a da undă verde lucrărilor."" - Eu ţi-am spus altceva. Uită-te aici, ţine asta şi o să te lămureşti cu naţionalul, eu nu mai pot vorbi cu acela. - Da de ce nu poţi? - El face şmecherii şi eu mă tem. - Da? - Da. - Aici e pentru tot. - Eu am înţeles."Potrivit anchetei, Chirinciuc ar fi făcut presiuni asupra firmei bulgare să cedeze 50% din volumul lucrărilor la doi antreprenori şi ar fi cerut mită de 5% din valoarea contractului. În urma acestui scandal răsunător, el şi şefii celor două companii au fost reţinuţi. Cu toţii au fost acuzaţi de abuz de putere şi trafic de influenţă. Fostul ministru Iurie Chirinciuc a scăpăt cu o condamnare cu suspendare. Din cauza scandalului, Banca Europeană de Investiţii a îngheţat împrumutul. Deci, s-au mai pierdut doi ani. Din 2019, de reabilitarea tronsonului de 6 kilometri se ocupă alte două firme care s-au asociat pentru a participa la noua licitaţie lansată de autorităţi. În prezent, antreprenorul frezează asfaltul existent, execută lucrări de terasare şi urmează să aştearnă binder. Apoi vor fi executate lucrări de construcție a podețelor."Progresul fizic care este deja atins de antreprenor este de 55 la sută din volumul lucrărilor. Se lucrează paralel în câteva locaţii ca să finalizăm contractul în termenii stabiliţi".La darea în exploatare, tronsonul va avea 4 benzi de circulație, 90 de indicatoare rutiere, două intersecții cu sens giratoriu şi zece podețe. După finalizare, Capitala va scăpa de maşinile de mare tonaj care pe lângă faptul că deteriorează drumurile din Chişinău, poluează aerul. Autorităţile promit că porţiunea va fi gata până la sfârşitul anului."Am înţeles că în China, în 24 de ore se face un pod, dar la noi, 6 ani, 6 kilometri. ""De şase ani am părăsit şi eu ţara, sunt peste hotare şi cam tot aşa era drumul ca acum, drept că dezastrul era şi mai mare. Acum ce să vă spun, aşteptăm şi noi schimbări. ""Oricum, se lucrează. Acum se face frumos şi se lucrează bine. Înainte aproape că nici nu puteai merge pe acest drum, era foarte rău. "Reabilitarea celor şase kilometri nu înseamnă însă că vom avea în următorii ani o şosea de centură a Capitalei. Drumul care va înconjura Capitala trebuie să aibă 80 de kilometri şi necesită investiţii imense."Pentru două porţiuni avem proiecte tehnice elaborate pentru care se caută acum finanţare externă şi cu celelalte trei porţiuni suntem la etapa în care trebuie să facem proiectele pentru a putea licita."În prezent se lucrează doar la podurile de pe şoseaua Balcani, dar şi acolo lucrările sunt în întârziere cu cel puţin un an de zile.