Primul test important în 2019 pentru luptătorii moldoveni de stil liber

La Chişinău au demarat campionatele naționale ale Republicii Moldova, competiții în care s-au înscris aproape 100 de sportivi. După cunoașterea laureaților acestor competiţii va fi format lotul naţional, care, între 8 şi 14 aprilie, ne va reprezenta ţara la Europenele de la Bucureşti.



"Este un test foarte şi foarte important. În fiecare categorie de greutate s-au strâns practic cei mai buni sportivi şi aici se va decide cine va fi cel mai puternic.", a spus Ion Gheorghiu, preşedinte FM de lupte.



Printre concurenţi sunt prezente și nume foarte sonore. Este vorba de Nicolae Ceban, participant la 3 ediţii ale Jocurile Olimpice, de vicecampion mondial Mihai Sava, dar și de Maxim Saculţan, medaliat cu bronz la Mondialele de tineret până în 23 de ani.



"Desigur, îmi doresc să fie în echipa naţională. Sper ca visul să mi se îndeplinească mai departe. În ultima perioadă am fost puţin bolnav, am avut careva probleme, de acea am rămas puţin în urmă, dar mă uit că sunt în rând cu toţii, chiar şi mai bun. ", a zis Maxim Salcuţan, luptător.



"Noi toţi aici suntem egali. Campionatul naţional se desfăşoară pentru asta: ca să demonstreze cine va face parte din lotul naţional.", a spus Mihai Sava, luptător.



"Aceasta este prima etapă de selectare către Campionatele Europene. Competiţia este la un nivel destul de bun. Băieţii mai tineri, care vin din urmă, sunt foarte pregătiţi şi asta ne motivează cât mai mult de a ne menţine în formă.", a declarat Nicolae Ceban, luptător.



Competiţiile se vor încheia joi, iar la finele acestora campionii naţionali vor fi premiaţi cu câte 1500 de lei.