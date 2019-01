Primul telefonul fără porturi, butoane sau cartelă SIM. Cum arată și cât costă (VIDEO)

Dacă visai de mult la un telefon fără butoane, porturi sau cartelă SIM, poți comanda un smartphone Meizu Zero de pe Indiegogo la un preț cât se poate de generos, scrie realitatea.net.

Meizu Zero este o minune tehnologică și un precursor al mai multor gadgeturi care vor fi lansate în viitorul an, pornind de la principii similare. Beneficiile unui design fără butoane sunt semnificative, cu condiția să fie îmbrățișat de publicul larg. Având însă în vedere ritmul de finanțarea al campaniei de crowdfunding de pe Indiegogo, interesul pentru el este evident. Trecând peste reticența oamenilor la nou, premierele au generat din totdeauna interes, iar Meizu Zero vine la pachet cu mai multe particularități unice.

Cu un design fascinant prin simplitate, Meizu Zero poate fi comandat de pe platforma de finanțare online pentru suma de 1299 de dolari. În teorie, pentru a se materializa, internauții din diverse colțuri ale mapamondului trebuie să investească 100.000 de dolari în acest proiect, dar cu 30 de zile rămase, este aproape imposibil ca aceste lucru să nu se întâmple, scrie Playtech.ro

În orice caz, dacă te arunci la un asemenea efort financiar, vei primi o versiune de Meizu Zero intitulată Engineering Unit în luna aprilie a acestui an. Un exemplar al gadgetului cu numele Pioneering Unit va fi livrat astăzi, pe 31 ianuarie, contra sumei de 2999 de dolari.

În ceea ce privește configurația sa hardware, telefonul fără butoane sau porturi este construit în jurul unui panou de 5,99 inci cu o rezoluție nativă de 1080 x 2340 pixeli. Panoul folosit este un Super AMOLED curbat pe laterale și margini foarte subțiri în partea de sus și de jos. Procesorul este un Snapdragon 845 cu 4GB RAM, în timp ce camerele principale au 20, respectiv 12 megapixeli. Selfie-urile tale ar trebui să fie încărcate de detalii datorită unui senzor tot de 20 megapixeli.

Încărcarea este complet wireless, iar cei de la Meizu au dezvoltat o tehnologie proprietară care duce ritmul încărcării până la 18W. Pentru a-l integra într-o rețea de comunicații mobile, ai nevoie de un operator care să suporte standardul eSIM și, din păcate, niciunul din România nu oferă acest privilegiu.