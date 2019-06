PRIMUL SUCCES ÎN PRELIMINARII. Tricolorii au câştigat cu 1-0 partida cu Andorra

Echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova a obţinut prima victorie în preliminariile Campionatului European din 2020.

"Tricolorii" au învins la Chişinău cu 1-0 pe Andorra. Singurul gol a fost înscris în minutul 8 de Igor Armaş, care a revenit la reprezentativa ţării noastre după o pauză aproape de 2 ani.



"Am început foarte bine. După ce am dat gol, ne-am retras, ne-am speriat de ceva. Cu toate că ei nu se grăbeau, ei erau bucuroşi de 1-0 în favoarea noastră. Îmi pare rău, noi trebuie să învăţăm din aceste meciuri. Chiar dacă am câştigat, avem foarte mult de adăugat", a spus IGOR ARMAŞ, fundaş echipa naţională RM.



Naţionala Republicii Moldova a jucat în zece oameni aproape toată repriza secundă, deoarece căpitanul Artur Ioniţă a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe.



"Am avut ocazii care trebuia să le fructificăm în gol şi atunci ar fi fost cu mult mai uşor. În ultimele 10 minute ne-am aşezat prea jos şi le-am permis jucătorilor din Andorra să facă un presing activ. Din păcate totul s-a stricat după al doilea minute reprizei secunde, dar sunt bucuros de acel caracter pe care l-au arătat băieţii", a spus ALEXANDRU SPIRIDON, selecţioner echipa naţională RM.



"A fost un meci cu două reprize diferite. În prima am dominat noi. Din păcate, acea eliminare ne-a costat un pic. E bine că am câştigat până la urmă. Asta a fost scopul, pentru că vineam după două înfrângeri şi aveam nevoie să ridicăm moralul", a spus RADU GÎNSARI, mijlocaş echipa naţională RM.



Elevii lui Alexandru Spiridon vor susţine următorul meci în grupa H pe 11 iunie la Elbasan cu Albania.

Partida va fi televizată în direct de CANAL 3, cu începere de la ora 21:45.