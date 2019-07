Primul stat american care a interzis practica extirpării ghearelor pisicilor

New York a devenit primul stat american care a interzis onixectomia, sau operaţia de extirpare definitivă a ghearelor pisicii, o practică extrem de criticată şi deja interzisă în mai multe ţări, informează AFP.Deja interzisă în mai multe oraşe americane, dar în niciun stat întreg până în prezent, această intervenţie constă în amputarea ultimei falange a degetelor animalului, lâsându-l complet fără gheare.Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie, adoptată în 1987 de către Consiliul Europei, interzice în special extirparea ghearelor şi a dinţilor acestora, fiind ratificată până acum de 24 de state europene, scrie agerpres.ro "Extirparea ghearelor este o practică crudă şi dureroasă care poate duce la probleme fizice şi comportamentale pentru animalele fără apărare", a declarat, într-un comunicat, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, care a ratificat luni interdicţia votată de parlamentul statului New York în luna iunie."Prin interzicerea acestei practici arhaice, ne asigurăm că animalele nu vor mai fi supuse acestor intervenţii inumane şi inutile", a adăugat el. Extirparea ghearelor va putea fi în continuare efectuată din motive medicale, când există un risc pentru sănătatea pisicii, precizează textul.Susţinătorii acestei intervenţii argumentează însă că această operaţie împiedică uneori pisicile să fie abandonate sau eutanasiate, în condiţiile în care proprietarii lor nu le pot împiedica să zgârie.Societatea veterinară din New York s-a opus textului la momentul examinării sale, considerând că extirparea ghearelor ar putea fi justificată în anumite condiţii."Victorie!", s-a manifestat pe Twitter asociaţia PETA."Sperăm că alte state (SUA) vor urma în curând", a declarat la rândul ei Linda Rosenthal, membra Adunării Legislative aflată la originea proiectului - citată în comunicatul guvernatorului.Conform datelor furnizate de Asociaţia americană a veterinarilor (AVMA) pentru 2017-2018, în 25% din casele americane trăieşte o pisică, ceea ce înseamnă peste 30 de milioane de animale.