Primul stat american care a anulat alegerile prezidenţiale primare din cauza pandemiei de coronavirus

New York este primul stat american care a anulat, luni, alegerile prezidențiale primare, care urmau să se desfășoare în luna iunie, ca urmare a pandemiei de coronavirus.

“În această perioadă, principaLul obiectiv este să evităm contactul social care nu este necesar. Am ajuns la concluzia că nu mai are sens să organizăm un eveniment care ar fi pus la risc atât alegătorii, cât și angajații”, a declarat democratul Douglas Kellner, membru al Comisiei Electorale din New York.

Decizia Comisiei Electorale a Statului New York este o lovitură pentru democrația americană și trebuie contestată de Comitetul Național Democrat (DNC)", a declarat consilierul de campanie al fostului candidat Bernie Sanders, Jeff Weaver."Săptămâna trecută, Biden a avertizat poporul american că președintele Trump ar putea folosi actuala criză ca scuză pentru a amâna alegerile din noiembrie. Ei bine, acum a creat un precedent datorită statului New York ".

Modificările nu au fost încă aprobate de către Comitetul Național Democrat.

"Orice schimbare de fond va trebui revizuită de către Comitetul de reguli și legi ale DNC", a declarat purtătorul de cuvânt al DNC, David Bergstein. "După ce reprezentanții democraților din statul New York vor prezenta un plan actualizat, comitetul va examina propunerea și va lua o decizie", scrie digi24.