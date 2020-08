Primul stadion de fotbal de plajă din Moldova a fost inaugurat în Capitală

Moldova va putea găzdui competiții de fotbal pe plajă la cel mai înalt nivel. Primul stadion din țară destinat acestui sport a fost inaugurat în Capitală. Arena are o capacitate de puţin peste 1 000 de locuri, însă există posibilitatea de a le suplini cu încă 500. Aceasta a fost dotată cu toate cele necesare și va putea fi utilizată anul împrejur. Costul lucrărilor se ridică la peste un milion de euro.



"Pe arenă sunt amplasate patru vestiare pentru jucători ca, în timpul turneului sau competițiilor care țin cinci zile sau mai mult, echipele care ies pe teren, celelalte vin. Este amenajat cu tot ce este necesar pentru sportivi.", a spus Alexandru Golban.



Arena dispune de o cameră de prim ajutor, săli tehnice și spații pentru depozitarea echipamentului sportiv, dar și o zonă pentru persoanele VIP.



"Aceasta este zona pentru persoane importante, după cum vedeți este destul de confortabil.", a zis Alexandru Golban.



Terenul este acoperit cu nisip special, care va fi irigat. Chiar în prima zi, patru echipe de jucători au avut posibilitatea să-l testeze.



"Teren de nivel european. Un teren mult așteptat de toți jucătorii de plajă. Un teren super.", a zis Sergiu Nicolaiciuc, sportiv.



"Este un edificiu superb pentru fotbalul de plajă. Cred că este un plus mare pentru fotbalul de plajă de la noi. ", a spus Vitalie Budigai, sportiv.



La deschiderea stadionului a fost prezent și șeful statului, Igor Dodon. Discursul lui a fost însă bruiat de câțiva trecători.



"Făceți-le acestor oameni și plajă, ca să fie toți liniștiți.", a declarat Igor Dodon, șeful statului.



Dincolo de asta, președintele a declarat că salută astfel de evenimente.



"Evident că am jucat cu toții, când am fost mici, mai mari, studenți, dar acum o să privesc, să văd care sunt condițiile. Profesionist încă nu am văzut, acum o să privesc.", a menționat Igor Dodon, șeful statului.



Arena se află în parcul “La Izvor”. Municipalitatea intenționează să modernizeze întreg parcul și să-l transforme în unul sportiv.



"Urmează să fie construite piste de bicicliști împrejurul întregului parc, aleile pietonale urmează a fi reconstruite. În prezent se lucrează la un havuz.", a zis Ilie Ceban, viceprimar al Capitalei.



80 la sută din cheltuieli au fost acoperite de FIFA, restul de Federația Moldovenească de Fotbal.