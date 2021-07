Primul pian stradal, inaugurat la Chișinău. Oricine vrea poate să cânte la el

Eleonora Rotaru cântă de la cinci ani şi a urcat pe numeroase scene din ţară. Dar pianul din scuar i-a trezit emoţii deosebite: "Eu treceam întâmplător pe aici şi am văzut acest pian, nu am putut să trec cu vederea şi am decis să încerc ceva, de ce nu? Până acum nu am mai văzut un aşa pian în aer liber. Am vrut să văd cum sună şi să mă asculte şi alţii".Şi Ana-Maria Melnic a fost atrasă de instrumentul muzical: "În natură, muzica se aude altfel, acasă este acasă, dar în natură, suntele sunt altele şi public este".Iar muzica îi opreşte pe mulţi din drum şi îi atrage inexplicabil:"Nu toţi au pian acasă, cred că este o idee bună. Eu nu am văzut nicăieri aşa ceva, doar în Londra".TITRE "Este foarte frumos. Îmi stârneşte interesul, cine cântă aici, cine a organizat asta, este foarte interesant să asculţi muzică. Iubesc muzica clasica".Iar cei care lucrează în zonă au ieşit din birourile în aer liber să asculte melodiile: "Cred că este o idee foarte bună, aici este locul unde mulţi vin să se odihnească. Sunt foarte fericit că în Chişinău, oraşul meu iubit, a apărut un aşa loc unde poţi să stai să asculţi şi să lucrezi".Ideea de a instala pianul in scuarul teatrului Cehov i-a venit unui tânăr din Capitală, inspirat din ceea ce a văzut în ţările prin care a călătorit. Ca instrumentul să nu fie furat sau vandalizat, tânărul e nevoit să îl ducă seară de seară într-un depozit."Reacţia oamenilor a fost destul de pozitivă, toţi se apropiau şi întrebau dacă se poate de cântat şi noi explicam la toţi oamenii că este unul stradal, pentru oameni. Ne gândim să facem ca bibliotecă, să facem nişte rafturi şi să punem cărţi aici tot", a menționat Jan Solcan, antreprenor.Tânărul mai spune că pianul va fi accesibil tuturor primăvara şi vara.