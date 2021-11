Primul pas spre soluţionarea problemei lipsei apei potabile la Edineţ. A început reabilitarea a 40 de kilometri de apeduct (FOTO)

Un prim pas pentru soluționarea problemei lipsei apei potabile în oraşul Edineţ: a început reabilitarea a 40 de kilometri de apeduct de care vor beneficia peste 18 mii de locuitori. Totuşi, prin ţevile noi va curge în continuare apă tehnică, deoarece nu există o stație de tratare a apei."Pentru asta să plătim? În lac e mai curată apa."Gospodinele se plâng că nu pot folosi apa la gătit. Cristina Mosiov are noroc cu fântâna din curte."Se întâmplă că uneori nu-i apă, se întâmplă că e murdară. De la robinet nu bem apă, doar de la fântână. La gust e puțin amară." ,a declarat Cristina Moisov, locuitoare a municipiului Edineţ.Cu această problemă se confruntă majoritatea locuitorilor din Edineţ."Apă la robinet este, dar nu o putem folosi. Doar ca apă tehnică şi nici ca apă tehnică nu merge.""Vă daţi seama că fără o staţie de tratare, apa care va curge prin ţevi va fi murdară şi asta are un impact mare asupra sănătăţii."Deocamdată Primăria Edineţ a obţinut fonduri doar pentru reabilitarea apeductului. Proiectul va fi finalizat la vară. Uniunea Europeană a oferit 50,7 milioane de lei, iar autorităţile locale au contribuit cu 8 milioane de lei."Ajutăm Moldova şi cetăţenii acestei ţări să aibă o viaţă mai bună, pentru că este important ca oamenii să aibă acces la apă potabilă de calitate.", a declarat Janis Mazeiks, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova."Din păcate, după trei decenii de independenţă, sunt oameni care nu au acces la apă de calitate şi asta este o problemă majoră pe care trebuie să o rezolve administraţia publică centrală cu administraţia publică locală.", a declarat Maia Sandu, preşedintele ţării."Urmează construcţia unei staţii de tratare, un proiect pe care îl vom face cu Agenţia de Dezvoltare a Austriei. Practic într-un an de zile, toţi locuitorii municipiului Edineţ vor beneficia de apă potabilă pe potrivă.", a declarat Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineţ.Aproape toate gospodăriile din Edineţ sunt conectate la apeduct, dar mai puţin de jumătate dintre ele au canalizare.