PRIMUL PAS: Cum a început calea spre victorie a naţionalei de fotbal a Republicii Moldova

Echipa naţională de fotbal s+a format în anul 1991, iar de atunci şi până în prezent nu a fost niciodată aproape sau foarte aproape de a se califica la un turneu final european sau mondial. Aventura statului independent Republica Moldova în fotbal a început frenetic, iar acum cu câteva zile înainte de debutul în Liga Naţiunilor, "tricolorii" s-ar putea inspira de la legendele care au plasat ţara noastră pe harta fotbalistică.



Aşa a început calea spre victorie a naţionalei de fotbal a Republicii Moldova. Pe 7 septembrie 1994, reprezentativa noastră debuta în preliminariile Campionatului European la Tbilisi în meciul cu Georgia. În acel meci istoric, "tricolorii" s-au impus cu 1-0, iar cel care a marcat primul gol al selecţionatei noastre în meciurile oficiale a fost Igor Oprea.

"S-a primit un şut cu exteriorul foarte interesant. Portarului i-a fost foarte greu să o scoată pentru că a fost o traiectorie destul de interesantă", a spus fostul fotbalist, Igor Oprea.



Igor Oprea povesteşte că euforia victoriei a fost una enormă, iar el a realizat mai târziu ceea ce i s-a întâmplat.



"Peste 2-3 zile mi-am revenit şi am înţeles că nu a fost un meci ordinar din campionat, dar totuşi primul meci oficial al naţionalei. Am avut emoţii destul de mari. După 2-3 zile am înţeles cu adevărat ce s-a petrecut", a spus fostul fotbalist, Igor Oprea.



Naţionala Moldovei a marcat până în prezent 165 de goluri, iar cel al lui Oprea din meciul cu Georgia este considerat şi acum unul dintre cele mai frumoase ale primei reprezentative.



"Cred că primul gol din primul meci oficial al naţionalei înscris de Oprea în Georgia, atunci când am învins cu 1-0, este cel mai important, cel mai preţios şi chiar cel mai frumos gol. El a fost primul şi a dat un imbold echipei", a spus preşedintele FMF, Pavel Ciobanu.



Igor Oprea a jucat de-a lungul carierei la Zaria Bălţi, Tiligul Tiraspol, Zimbru Chişinpu şi Ciornomoreţ Odesa. A devenit campion al Republicii Moldova cu Zimbru şi a câştigat Cupa Moldovei, însă cel mai frumos moment din carieră rămâne a fi pentru el anume golul marcat la Tbilisi.



"Acesta a fost cel mai frumos moment din cariera mea. E primul gol. Asta e istorie, nu o poţi schimba cu nimic. După asta am mai marcat goluri la naţională poate chiar şi mai frumoase, dar acesta s-a întipărit pe toată viaţa. Mă uitam pe tabela de marcaj şi vedeam minutul 40. Până acum ţin minte în ce minut am marcat. Nu poţi scoate din amintire", a spus fostul fotbalist, Igor Oprea.



Igor Oprea are acum 48 de ani, iar după ce şi-a pus ghetele în cui s-a apucat de antrenorat. El a pregătit formaţile Viitorul Orhei şi Zimbru, iar apoi a fost timp de câţiva ani director general al clubului din strada Butucului. Pe lângă fotbal, Oprea îşi demonstrează abilităţile şi în alte domenii. Fostul mijlocaş are şi o afacere de mai mulţi ani. El este proprietarul unui local din capitală.



"La momentul de faţă am un bussines mic pe care îl monitorizez. Nu este lucrul meu, dar acum mă ocup cu asta. Timp de 20 de ani deja îl monitorizez şi dacă nu avea să aducă profit, atunci aveam să-l închid. Dar aşa înseamnă că îmi reuşeşte şi în acest domeniu", a spus fostul fotbalist, Igor Oprea.

În prima campanie preliminară pentru EURO 1996, Moldova a ocupat locul patru din şase în grupă. Acum, la distanţă de 22 de ani, echipa naţională are o şansă în plus de a obţine calificarea la turneul final prin intermediul Ligii Naţiunilor.

Aventura "tricolorilor" va începe sâmbătă, 8 septembrie, de la 21 şi 45 de minute în direct la CANAL 3 atunci când Moldova va juca în deplasare cu Luxemburg în primul meci din noua competiţie.