Primul oraş din lume care va denumi și va clasifica valurile de căldură

Orașul Sevilla din sudul Spaniei va deveni în 2022 primul din lume care va denumi și va clasifica valurile de căldură, în stilul în care în prezent se întâmplă în lume cu uraganele. Sevilla este unul dintre cele mai calde locuri din Europa, cu o maximă absolută de +46,6 C și temperaturi maxime ce depășesc an de an +42 C. Minima absolută din Sevilla a fost -5,8 C.

Pe 14 august 2020, la 150 km la Sevilla, într-o comună numită Montoro s-a înregistrat maxima absolută pentru Spania: +47,3 C. Cele mai severe valuri de căldură au adus și peste zece zile consecutive cu temperaturi de peste +40 în sudul Spaniei, scrie hotnews.ro.

Oficialii de la Sevilla vor începe în 2022 să dea nume valurilor de căldură și să le clasifice, în speranța că va crește conștientizarea despre cât de dăunătoare pot fi aceste valuri.



Valurile de căldură reprezintă o noțiune abstractă pentru public, iar dacă li se va da un nume vor deveni ceva mult mai concret pentru public, vor fi mai ușor de identificat și se poate acționa pentru diminuarea efectelor, spun cei din Sevilla.



Sevilla are 700.000 de locuitori și clima s-a încălzit mult și acolo față de anii 70 și 80 ai secolului trecut. Clasificarea valurilor de căldură se va face după o colaborare între meteorologi, experți de sănătate publică și specialiști în marketing social.